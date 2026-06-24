世足賽／「高盧雄雞」對陣挪威前傳噩耗 法國主帥喪假暫時離隊

法國即將與挪威於小組賽進行關鍵交手，不過開打前夕卻傳壞消息，法國足球協會今天宣布，法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）因母親辭世將返國參與告別式，預計將缺席法國隊小組賽最終戰。

根據法國足協的聲明，德尚在美國時間週二早上得知母親逝世的噩耗，經與法國足協主席迪亞洛（Philippe Diallo）討論後，決定暫時離隊處理家務，缺陣期間將由助理教練史蒂芬（Guy Stéphan）代理總教練職務。

法國足協在聲明中寫道：「經過與法國足協主席迪亞洛協商後，德尚決定將球隊指揮權交由助理教練史蒂芬代理，直到他返回球隊為止。 」現年57歲的德尚已執掌法國隊兵符超過14年，本屆世界盃也被視為他法國隊主帥最後一舞。

法國目前在小組賽取得二連勝，與挪威攜手提前晉級淘汰賽，不過兩隊將在6月27日台灣時間凌晨三點進行小組賽最終回，獲勝的隊伍將能以分組第一之姿晉級下一輪，此外法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）的交手也備受關注，兩人目前同樣以4顆進球暫居金靴獎排行榜第二。