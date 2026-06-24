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世足賽／披最心愛球衣達200場里程碑 莫德里奇：不可思議的成就

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
完成200場壯舉的莫德里奇，賽後也獲得隊友高高拋起慶祝。 歐新社
完成200場壯舉的莫德里奇，賽後也獲得隊友高高拋起慶祝。 歐新社

2026年世足賽分組賽L組迎來焦點之戰，由「格子軍團」克羅埃西亞迎戰中北美洲勁旅巴拿馬，克羅埃西亞頂住非贏不可的巨大壓力，憑藉下半場替補上陣的布迪彌爾（Ante Budimir）關鍵破門，最終以1：0險勝巴拿馬，這場勝利不僅讓傳奇隊長莫德里奇（Luka Modric）的國家隊第200場里程碑完美謝幕，也提前宣告巴拿馬淘汰出局。

本場比賽實力略遜一籌的巴拿馬在上半場反客為主，第23分鐘羅德里格茲（Jose Luis Rodriguez）一記強力的頭槌轟炸，逼得克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）做出極限神撲，皮球指尖改變方向後中楣彈出，巴拿馬錯失開局領先的絕佳機會。

易邊再戰後，克羅埃西亞逐漸掌控節奏。第54分鐘，斯塔尼希奇（Josip Stanisic）右路送出精準的低平球傳中，埋伏在後點的布迪彌爾輕鬆推射破網，打破場上僵局，克羅埃西亞最終將1分優勢守到最後。

克羅埃西亞總統表彰莫德里奇達成為國家隊出賽200場里程碑。 法新社
克羅埃西亞總統表彰莫德里奇達成為國家隊出賽200場里程碑。 法新社

賽後克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）坦言這是一場苦戰，「巴拿馬給我們製造了超乎預期的麻煩，也許是背負著必須取勝的壓力，我們有些流於被動。但我很高興能用勝利慶祝莫德里奇的第200場比賽，40歲的他表現依然令人驚嘆。」

完成200場壯舉的莫德里奇，賽後也獲得隊友高高拋起慶祝。他激動地表示，身穿最心愛的球衣達到200場是不可思議的成就，「我從沒想過能達到這個數字。」他也坦言上半場對手陣型非常難突破，踢得有些緊張，「上一場對英格蘭我們缺乏運氣，但今天運氣站在我們這邊。贏球的方式不重要，重要的是三分到手。」

2026世足賽

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