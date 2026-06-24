世足賽／埃及等了92年奪世界盃隊史首勝 首都開羅陷入狂歡

埃及隊在2026年世界盃小組賽以3比1擊敗紐西蘭，奪得隊史首場世界盃勝利。法老軍團的榮耀時刻讓全球埃及人陷入狂歡，更點燃從北美溫哥華街頭到開羅尼羅河畔的瘋狂慶祝熱潮。

埃及22日於加拿大溫哥華，在世足賽小組賽對上紐西蘭。埃及足球國腳薩拉赫（Mohamed Salah）以關鍵進球與助攻帶隊逆轉勝，終場以3：1擊敗紐西蘭，締造埃及國家隊在世足賽史上的首勝紀錄。

賽後，埃及人的狂喜不僅限於球場內。薩拉赫在溫哥華BC球場更衣室裡，赤膊與隊友大跳埃式慶祝舞蹈，盡情釋放勝利的激動。廣大的埃及球迷也聚集在球隊下榻飯店的周邊等待國家隊。薩拉赫隨後與隊友們一同加入群眾，帶領球迷們在街上唱歌跳舞同慶。溫哥華街頭瞬間變成埃及紅、白、黑三色旗幟飄揚的歡樂派對。

開羅街上更是到處一片人海、旗海和狂歡吶喊聲海。

球迷們在街上瘋狂揮動手中的埃及國旗，並在震耳欲聾的呼喊聲中高喊「法老們萬歲！」

還有情緒亢奮的埃及年輕人爬上路燈桿和天橋欄杆，懸掛巨幅「薩拉赫」頭像海報與自製標語，上面寫著「92年的等待，今日成真」。

一群群年輕人更聚在不同的街邊咖啡館，擠在電視機前觀看重播的進球畫面。每當薩拉赫的進球畫面重新出現時，整個咖啡館便爆發出新一輪的歡呼聲。

最令人震撼的，莫過於整座城市的「汽車喇叭交響曲」。從轎車、小巴士到載貨卡車，駕駛們不約而同地長按喇叭，以不同節奏鳴響，形成一種近乎狂野的城市音景。甚至連尼羅河上的渡輪也時不時加入鳴笛助陣團。

「這不僅是一場勝利，更是歷史！」一名激動的埃及球迷站在開羅市區街頭高喊，「我們等了92年，法老們這次真的做到了！」

在埃及，足球從來都不只是一項運動而已，也是一種情感轉移（移情）。每當埃及國家隊或兩個最大的當地足球俱樂部阿赫利（Al Ahly）和扎馬禮克（Zamalek）獲勝，球迷便會自發性地駕車上街頭遊行，而且路過的每輛車駕駛，也都會自動長鳴喇叭附和。

天性樂觀，熱愛歌舞的埃及人，喜歡用喧囂和節奏來記錄歡樂時刻。

一名60來歲的埃及足球迷阿里（Ali）告訴中央社記者，這種上街頭以鳴喇叭、搖國旗來慶祝足賽獲勝的習慣，源自於1970年代電視轉播普及後，為彌補多數球迷未能在球場內盡情嘶吼，互相擁抱共舞的遺憾，便將汽車變成「移動式加油看台」，久而久之成為埃及人約定俗成的慶祝儀式。

阿里指出，對他們足球迷來說，彷彿鳴喇叭的聲音愈大、愈久，勝利的喜悅就能傳播得愈遠、愈久。而且在過去這幾年埃及遭遇嚴重經濟窘境後，足球迷上街頭慶祝獲勝的儀式，更成為埃及民眾一道重要的社會性情緒出口，讓他們得以宣洩壓在生活重擔上的苦悶情緒。

此外，埃及人也不斷在社群媒體上張貼各式的慶祝貼文，並轉發薩拉赫在球場更衣室內帶隊跳舞慶祝的畫面。#EgyptWin 和 #PharaohsRise 更迅速登上熱搜。

埃及隊目前以4分位居G組龍頭，若能在27日擊敗伊朗，將確定以小組第一進入淘汰賽階段。如此一來，這將成為埃及從1934年開始參加世界盃足賽後，最大的歷史性突破。