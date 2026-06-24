世足賽／首戰0進球被罵爆 C羅坦言是「黑暗一周」

葡萄牙首戰遭剛果1：1逼平，讓41歲的當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）被罵翻，不過今天葡萄牙以5：0大勝烏茲別克，C羅更有「梅開二度」演出，賽後他坦言經過難熬、黑暗的一周，但團隊和自己都挺過來了，今天表現就是最好證明。

C羅今天的進球不但終結連10場大賽的進球荒，也締造世界盃首位連6屆都有進球紀錄，另以41歲又138天成為世界盃史上第二老的進球者，僅次於喀麥隆退役名將米拉（Roger Milla）1994年碰俄羅斯時的42歲又39天。

「上帝會幫助那些努力的人，我知道我的隊友也會幫助我。」從2006年起每屆世界盃都有進球的C羅賽後坦言，經過很難熬、黑暗的一周，甚至想從足壇退役，「但我一如過往堅持了下來，因為我相信努力滲過一切。」

「這很難，我必須承認，但我們挺過來了。」C羅也提到，外界對球員的評論一直很苛刻，尤其是對教練和自己，但已經踢球23年，不會把這些批評放在心上，個人能做的就是持續努力，至於外界事務無法掌控，「我們都知道當沒有贏，我們就會被攻擊，尤其是我。」