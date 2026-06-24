世足賽／曾批評C羅只想自己進球 法國名將亨利改口讚是「好領袖」

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）一掃首戰一球未進陰霾，今天交手烏茲別克完成「梅開二度」，幫助球隊5：0大勝保住晉級希望，先前曾批評C羅的法國名將亨利（Thierry Henry）也改變態度，賽後大讚C羅展現優異領袖氣質。

C羅首戰面對剛果全場0次射正，當時亨利在節目上點出C羅過於在意個人進球，反而影響隊友的進攻機會，亨利當下批評道：「是球隊需要進球，不是你需要進球。」不過C羅立刻在今天用實際表現回應質疑。

C羅不僅在第二場比賽獨中兩元，在上半場第17分鐘葡萄牙獲得前場自由球機會時，他更把開球權交給隊友門德斯（Nuno Mendes），門德斯最終也順利完成進球，亨利說：「我非常喜歡C羅在自由球時的決定，真的讓所有人感到意外。」

亨利進一步指出，C羅這場比賽的跑位更加成熟，他說：「看他的跑位方式，就是耐心等待最佳時機，展現出他的團隊精神，也是一名領袖帶領球隊的方式，願意分享、成全隊友，他做得很好。」