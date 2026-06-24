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世足賽／英格蘭被排名65的迦納逼和 貝林漢坦言失望
首戰攻進4球寫下大勝，英格蘭今天面對FIFA世界排名65的迦納卻受限對手鐵桶陣，沒有任何進球，0：0結果讓中場球星貝林漢（Jude Bellingham）坦言「有點失望」。
英格蘭全場持球率超過7成，全場19次射門有5次射正，但沒能攻破球門，第一場有進球記錄的貝林漢說：「對他們的防守和陣形有些失望，他們完全達到比賽目標，即時我們獲得所有腳球、控球權和遠射機會，也沒能突破他們防線。」
世界盃9度碰非洲球隊未嘗敗績的英格蘭，今天控球率達到7成9卻沒有任何進球，寫下世界盃近60年來的特別紀錄。
首度執教世界盃的英格蘭總教練登圖赫爾（Thomas Tuchel）表示，迦納防守堅決、紀律嚴明，自家隊長凱恩（Harry Kane）也沒能如球隊預期的多多參與進攻，「很難找到空間，僅有的幾個時刻又太走運。」
凱恩上、下半場都有破門可能，尤其第86分鐘球門前的機會，但他卻踢飛，自己都跪地抱頭難掩失望。
2戰獲得4分積分，迦納總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）讚球員完美執行計畫，「我們的戰術是從比賽第一分鐘就開始封鎖他們，讓他們感到沮喪，我們也做到了。」
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