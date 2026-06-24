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世足賽／南韓擄獲墨西哥球迷的心 對決南非生死戰將獲「地主優勢」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
韓墨友好讓南韓就深刻感受到了這股來自美洲大陸的「主場優勢」。 美國聯合通訊社
韓墨友好讓南韓就深刻感受到了這股來自美洲大陸的「主場優勢」。 美國聯合通訊社

儘管墨西哥蒙特雷與南韓首爾之間相隔了超過7000英哩（約1萬1458公里），且僅有一班需耗時近15小時的直飛航班，但在2026年世足賽的舞台上，這條遙遠的距離卻被地主球迷的熱情完全抹平，即將在A組末輪迎戰南非的南韓，近期就深刻感受到了這股來自美洲大陸的「主場優勢」。

南韓在小組賽前兩戰於瓜達拉哈拉登場時，就意外擄獲了無數墨西哥中立球迷的心，首戰面對捷克，現場墨國球迷甚至倒戈為「太極虎」齊聲吶喊，助隊以2：1開出紅盤。如今這股狂熱浪潮已蔓延至新萊昂州，明天在BBVA體育場的關鍵戰役，預計將再度成為南韓的強力後盾。

南韓隊主帥洪明甫。 歐新社
南韓隊主帥洪明甫。 歐新社

「南韓與墨西哥的關係一直非常好，」南韓隊主帥洪明甫在賽前記者會上感性表示，「對陣捷克時，不僅是南韓球迷，連墨西哥球迷都熱烈地為我們加油。這裡有許多南韓企業與僑民，明天我們或許會有一種待在主場作戰的錯覺。這對球員來說是極大的禮物，我們必須好好利用這點。」

雖然南韓在次輪以0：1不敵東道主墨西哥，讓對方提前鎖定小組第一，但目前形勢仍不算太差。末輪只要對南非保持不敗，就能憑藉擊敗捷克的對戰優勢，以小組第二之姿挺進32強。

不過，洪明甫強調絕不會採取保守的策略，而是會下達全力搶勝的進攻動員令，「想著只要平手就能晉級是相當危險的，我們不能安於現狀而感到自滿。南非是個強悍的對手，這會是一場硬仗，我們的目標只有贏球。」

對於洪明甫而言，這場比賽同樣牽動著個人的救贖之路，他曾在2014年世足賽執掌南韓兵符，當年卻寫下一勝難求的慘澹戰績。面對過去的陰霾，他則展現坦然態度，「過去的事已經不重要了，就算這次成功，也不代表能換回什麼。我現在的責任，就是帶領這支全新的隊伍在墨西哥迎接挑戰，並對結果負起全責。」

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