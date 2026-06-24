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世足賽／FIFA主席證實川普將共同頒發大力神盃 去年頒獎不退場成話題

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
川普、FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。 美聯社
川普、FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。 美聯社

2026年美加墨世足賽進入白熱化階段，除了球場上的強權廝殺引人關注外，頒獎大典也將迎來歷史性的一幕，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）今天證實，美國總統川普（Donald Trump）將於7月19日在紐澤西舉行的決賽中，與他一同登台頒發象徵至高榮譽的「大力神盃」，打破了近代世足賽由FIFA主席獨自頒獎的慣例。

過去兩屆世足賽（2018年俄羅斯、2022年卡達），皆由因凡蒂諾親自將獎盃遞交給奪冠球隊隊長，不過這次回到北美主場，FIFA決定打破常規，因凡蒂諾在今天受訪時透露，「我們將與川普總統一起享受決賽，當然，也會一起把獎盃親手交給冠軍隊伍，我們一直都保持緊密合作。」

事實上，國家元首頒發世足賽獎盃並非絕無僅有，1966年英格蘭奪冠時，就是由英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）親授獎盃；1982年西班牙世足賽，則由國王胡安．卡洛斯一世（King Juan Carlos）將球頒給義大利傳奇門將索夫（Dino Zoff）。

然而，這項頒獎人選決定，很難不讓人聯想到去年夏天在紐澤西舉行的世俱盃（FIFA Club World Cup）爭議。當時切爾西擊敗巴黎聖日耳曼奪冠，川普獲邀頒獎給藍軍隊長詹姆斯（Reece James），卻在儀式結束後遲遲未離場，甚至熱情加入球隊的慶祝合照中，讓現場球員一度顯得有些不知所措。

2026世足賽

世足賽 FIFA 川普 世足戰報 2026美加墨世足

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