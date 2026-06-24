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世足賽／絕佳機會球踢飛被迦納逼和 凱恩無奈：必須接受
第一場演出「梅開二度」的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），今天碰上迦納卻錯失門前一次大好機會，第86分鐘把球踢飛的他當場跪地、雙手抱頭，懊惱神情擋不住；最終英格蘭被FIFA世界排名65的迦納逼和，兩隊都只進帳1分積分。
英格蘭全場持球率超過7成，全場19次射門有5次射正，每項數據都遙遙領先迦納，但突破都差一步，尤其比賽尾聲奧賴利（Nico O'Reilly）頭錘攻門中柱後，球正好落到凱恩前方，但他大腳一踢球卻直接踢飛，錯過帶回3分積分機會。
「你會經歷像這樣的比賽，身為前鋒，我一直在等待像這樣的機會降臨，球真的來了，而我沒能好好踢中。」凱恩強調，相信自已可以進球，但結果擺在眼前，「我踢前鋒那麼多年，知道不會總是進球，所以我必須接受這一點。」
迦納首戰1：0擊敗巴拿馬，今天再逼平英格蘭，4分積分在手，很有機會在2010年黑馬驚奇闖8強後重返淘汰賽；首戰以4：2大勝克羅埃西亞的英格蘭，最終戰將碰巴拿馬，仍握有晉級優勢。
上半場也錯失過射門良機的凱恩強調，球隊當然想奪勝，「但我們還是有拿到積分，在這組仍處於絕佳位置。」
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