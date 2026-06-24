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世足賽／美國放寬伊朗隊旅行限制 允許賽前兩天入境
美國國土安全部今天表示，美國已放寬對伊朗隊在世界盃期間的旅行安排限制，允許他們在下一場比賽前兩天入境。
路透社報導，伊朗隊先前僅獲准在賽前一天入境美國，這一舉動引發伊朗總教練批評，稱伊朗隊是「整個世界盃中受壓迫最嚴重的球隊」。
美國國土安全部發言人說：「針對伊朗隊6月26日在西雅圖進行的第3場比賽，伊朗隊已獲准在賽前兩天入境美國。」
「不過，伊朗隊仍須在比賽結束當天離境。整體安全措施與規範維持不變。我們依然致力於為球員、工作人員與球迷提供盡可能安全的賽事。」
國際足球總會（FIFA）與伊朗隊未立即回覆置評請求。
伊朗上週表示，有意就球隊面臨的旅行限制向國際足總提出申訴。在美伊關係因近4個月的戰爭而高度緊張之際，美國對伊朗隊實施旅行限制，使得球隊在美國比賽的前一天，必須從位於墨西哥蒂華納（Tijuana）的基地通勤前往賽場。
美國總統川普今年3月曾表示，雖然歡迎伊朗參加世界盃，但他認為，為了「他們的生命與安全」考量，伊朗隊不宜在比賽之間停留美國境內。
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