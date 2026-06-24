世足賽／英格蘭握79%持球率 遭迦納逼平0：0收場

2026年6月24日清晨4時，世界盃L組迎來關鍵對決，由英格蘭迎戰迦納。在這場小組賽中，雙方展開高強度攻防。儘管英格蘭在全場展現持球優勢，卻始終未能打破僵局。經歷90分鐘鏖戰，雙方最終以0比0握手言和，各自抱回1分積分。

綜觀數據，英格蘭掌控高達79%的持球率，全場起腳射門達19次並有4次射正，斬獲9次角球，卻屢屢遭到對方後防化解。反觀攻勢熄火的迦納僅有21%的持球率，全場僅有2次射門、1次射正，但他們憑藉防守干擾對手節奏，全場多達24次犯規雖付出代價，卻成功築起防線，力保不失。

上半場英格蘭頻頻施壓，但迦納防守嚴密。第41分鐘，英格蘭中場賴斯因防守動作過大阻斷反擊，領到本場首張黃牌。易邊再戰，英格蘭持續加壓。第60分鐘，迦納前鋒威廉斯在爭搶中犯規，同樣被出示黃牌警告。隨後英格蘭雖全力搶攻，但仍無法敲開對方大門。

本場和局反映出英格蘭在突破密集防守的效率仍待提升，而迦納則憑防守成功讓對手掛蛋。目前L組最新積分榜，英格蘭以1勝1和、積4分暫居榜首；迦納同為1勝1和，以積4分緊隨其後；巴拿馬與克羅埃西亞同為0分。英格蘭與迦納目前手握晉級主動權，下輪若能維持發揮，極有機會攜手晉級。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)