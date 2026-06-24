世足賽／C羅梅開二度 葡萄牙力挫烏茲別克摘首勝

葡萄牙今天在世界盃K組第2輪賽事以5比0痛擊烏茲別克摘首勝，使積分暫居該組第一，足球巨星「C羅」羅納度今天上演梅開二度之外，也成為首位在6屆世界盃都進球的球員。

法新社報導，上半場開踢第6分鐘羅納度（CristianoRonaldo）就破門得分，超越阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）、成為首位在6屆世界盃都進球的球員。

葡萄牙球員門德斯（Nuno Mendes）在第17分鐘進球後，羅納度接著在第39分鐘梅開二度，使他的世界盃進球總數達到10球，超越葡萄牙傳奇球星「黑豹」尤西比奧（Eusebio da Silva Ferreira）。

上半場結束時葡萄牙以3比0暫時領先烏茲別克。

隨著比賽進行至下半場，烏茲別克門將內馬托夫（Abduvohid Nematov）在第60分鐘貢獻一記烏龍球，使雙方比數擴大至4比0。

替補上場的葡萄牙球員雷奧（Rafael Leao）在第87分鐘攻進第5球，為葡萄牙鎖定5比0勝局。

從數據來看，葡萄牙全場控球率66%，17次嘗試射門、9次射正。烏茲別克控球率為34%，7次嘗試射門、2次射正。

葡萄牙預計美東時間27日在K組第三輪對戰哥倫比亞；哥倫比亞今天稍後將迎戰剛果民主共和國（DRCongo），哥國只要取勝就能晉級32強。

這場勝利對41歲的羅納度而言，是對批評者最有力的回應。葡萄牙在前一場比賽與民主剛果以1比1踢平，羅納度並不滿意戰果、神情不悅地離開球場，賽後於在社群媒體X平台寫道，「這不是我們想要的首戰，但現在離大賽結束尚遠。振作起來，專注於下一場比賽」。

「C羅」的發文引起部份球迷強烈批評，他們寫道：「最好退休」、「趁足球還沒拋棄你，趕緊離開球場」、「現在我們都知道誰才是史上最偉大球員」。

羅納度在足壇的表現常與梅西相提並論，外界認為2026世界盃是他們「最後一舞」。