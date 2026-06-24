快訊

雙颱共存！吳德榮：米克拉引進水氣 周四起轉雨防劇烈天氣

關注四貸同堂 金管會畫出專案金檢2紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／C羅梅開二度 葡萄牙力挫烏茲別克摘首勝

中央社／ 休士頓23日綜合外電報導

葡萄牙今天在世界盃K組第2輪賽事以5比0痛擊烏茲別克摘首勝，使積分暫居該組第一，足球巨星「C羅」羅納度今天上演梅開二度之外，也成為首位在6屆世界盃都進球的球員。

法新社報導，上半場開踢第6分鐘羅納度（CristianoRonaldo）就破門得分，超越阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）、成為首位在6屆世界盃都進球的球員。

葡萄牙球員門德斯（Nuno Mendes）在第17分鐘進球後，羅納度接著在第39分鐘梅開二度，使他的世界盃進球總數達到10球，超越葡萄牙傳奇球星「黑豹」尤西比奧（Eusebio da Silva Ferreira）。

上半場結束時葡萄牙以3比0暫時領先烏茲別克。

隨著比賽進行至下半場，烏茲別克門將內馬托夫（Abduvohid Nematov）在第60分鐘貢獻一記烏龍球，使雙方比數擴大至4比0。

替補上場的葡萄牙球員雷奧（Rafael Leao）在第87分鐘攻進第5球，為葡萄牙鎖定5比0勝局。

從數據來看，葡萄牙全場控球率66%，17次嘗試射門、9次射正。烏茲別克控球率為34%，7次嘗試射門、2次射正。

葡萄牙預計美東時間27日在K組第三輪對戰哥倫比亞；哥倫比亞今天稍後將迎戰剛果民主共和國（DRCongo），哥國只要取勝就能晉級32強。

這場勝利對41歲的羅納度而言，是對批評者最有力的回應。葡萄牙在前一場比賽與民主剛果以1比1踢平，羅納度並不滿意戰果、神情不悅地離開球場，賽後於在社群媒體X平台寫道，「這不是我們想要的首戰，但現在離大賽結束尚遠。振作起來，專注於下一場比賽」。

「C羅」的發文引起部份球迷強烈批評，他們寫道：「最好退休」、「趁足球還沒拋棄你，趕緊離開球場」、「現在我們都知道誰才是史上最偉大球員」。

羅納度在足壇的表現常與梅西相提並論，外界認為2026世界盃是他們「最後一舞」。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／葡萄牙5：0大勝烏茲別克 暫居K組榜首

世足賽／持球優勢未轉化勝勢 葡萄牙1比1遭民主剛果逼和

世足運彩／葡萄牙跟西班牙一樣要解悶 C羅心態要調整可以大勝烏茲別克推大分

世足賽／連10場國際大賽未進球 C羅首戰低迷 主帥仍力挺

相關新聞

世足賽／頂住質疑梅開二度 C羅談可能與梅西對決：那一定很棒

2026年世足賽K組分組賽爆出高潮，首戰表現沉寂的葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo），在面對烏茲別克的比賽中重振雄風，他單場獨中兩元，不僅率領球隊以5：0大勝、搶下晉級淘汰賽的關鍵優勢，更成為歷史上首位在六屆世足賽都有進球紀錄的球員，賽後談到未來可能在淘汰賽與宿敵梅西（Lionel Messi）交手，C羅直言「那一定很棒。」

世足賽／美國放寬伊朗隊旅行限制 允許賽前兩天入境

美國國土安全部今天表示，美國已放寬對伊朗隊在世界盃期間的旅行安排限制，允許他們在下一場比賽前兩天入境

刷新歷史 梅西累計18球 登基世足進球王

世界盃足球賽小組賽昨天上演歷史性一幕，衛冕軍阿根廷對決奧地利之戰，當家球星梅西在開賽之初意外射失禁區罰球，但他隨後展現強大心理素質「梅開二度」，率領阿根廷二比○獲勝，不僅奪下二連勝提前挺進卅二強淘汰賽，生涯在世足賽累積十八顆進球，更超越德國傳奇前鋒克洛澤，獨居史上進球王寶座。

姆巴佩、梅西、哈蘭德 卡位金靴

今年世足賽三大射手梅西、姆巴佩、哈蘭德昨天再度上演進球大戰，都繳出「梅開二度」的成績單，也讓今年金靴獎的競爭提前進入白熱化階段，是否有人能打破單屆個人最多十三球紀錄，成為各界討論焦點。

哈蘭德快攻奏效 挪威晉級

挪威暌違廿八年重返世足賽舞台，熱情球迷將「維京戰船」的慶祝儀式划進北美，挪威當家球星哈蘭德昨天「梅開二度」，以三比二擊敗塞內加爾後，全隊連同教練團更坐在球場草地上做出划船慶祝動作，慶祝以二連勝之姿提前晉級卅二強淘汰賽。

廣角鏡／梅西躍居世足賽進球王

阿根廷當家球星梅西昨天對奧地利之戰，儘管開賽之初禁區罰球失利，不過靠著比賽第卅八分鐘與傷停補時梅開二度，個人生涯在世界盃足球賽累積踢進十八球，超越德國傳奇前鋒克洛澤，獨居史上進球王寶座。連同此役在內，梅西自二○二二年卡達世足賽以來，跨屆連續六場比賽進球，本屆阿根廷至今攻進五球更是全由他一人包辦，帶領球隊晉級卅二強賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。