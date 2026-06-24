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世足賽／葡萄牙5：0大勝烏茲別克 暫居K組榜首
2026年世界盃足球賽K組小組賽於台灣時間6月24日凌晨1點展開，由歐洲勁旅葡萄牙迎戰亞洲代表烏茲別克。葡萄牙本場比賽展現強大的進攻火力，終場以5比0大勝烏茲別克順利全取3分，也讓對手在此役遺憾掛蛋。
整場比賽葡萄牙牢牢掌控中場節奏，控球率高達66%，並透過流暢的傳導創造出17次射門機會，其中有9次射正，攻勢十分猛烈。相較之下，烏茲別克全場控球率僅有34%，防守端承受極大壓力，雖然試圖透過反擊尋求突破，但全場僅有7次射門且2次射正，整體攻勢熄火，難以威脅葡萄牙的後防線。
比賽前半段雙方肢體接觸頻繁，第14分鐘烏茲別克哈姆羅貝科夫因防守動作過大吞下黃牌。第17分鐘，葡萄牙門德斯率先破門，幫助球隊先馳得點。第39分鐘，費爾南德斯精準送出助攻，由羅納度起腳射門建功。易邊再戰，下半場開賽第6分鐘，坎塞洛送出助攻，羅納度再度破門完成梅開二度。第60分鐘，烏茲別克守門員內馬托夫不慎踢入烏龍球。第68分鐘，葡萄牙維加因犯規領到黃牌。第87分鐘，萊昂在禁區內射網，為葡萄牙奠定5比0的最終勝局。
此役過後，葡萄牙以1勝1和、積分4分，暫居K組榜首，掌握晉級主動權；哥倫比亞則以3分積分緊追其後；民主剛果以1分名列第三；烏茲別克兩戰皆墨、積分歸零，小組排名墊底，晉級形勢岌岌可危。葡萄牙憑藉此場大勝奠定淨球數優勢，為後續晉級淘汰賽打下堅實基礎。
（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)
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