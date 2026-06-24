聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／葡萄牙5：0大勝烏茲別克 暫居K組榜首

聯合新聞網／ 台北訊
羅納度上下半場各攻進一球助葡萄牙5：0大勝烏茲別克。 法新社
羅納度上下半場各攻進一球助葡萄牙5：0大勝烏茲別克。 法新社

2026年世界盃足球賽K組小組賽於台灣時間6月24日凌晨1點展開，由歐洲勁旅葡萄牙迎戰亞洲代表烏茲別克。葡萄牙本場比賽展現強大的進攻火力，終場以5比0大勝烏茲別克順利全取3分，也讓對手在此役遺憾掛蛋。

整場比賽葡萄牙牢牢掌控中場節奏，控球率高達66%，並透過流暢的傳導創造出17次射門機會，其中有9次射正，攻勢十分猛烈。相較之下，烏茲別克全場控球率僅有34%，防守端承受極大壓力，雖然試圖透過反擊尋求突破，但全場僅有7次射門且2次射正，整體攻勢熄火，難以威脅葡萄牙的後防線。

比賽前半段雙方肢體接觸頻繁，第14分鐘烏茲別克哈姆羅貝科夫因防守動作過大吞下黃牌。第17分鐘，葡萄牙門德斯率先破門，幫助球隊先馳得點。第39分鐘，費爾南德斯精準送出助攻，由羅納度起腳射門建功。易邊再戰，下半場開賽第6分鐘，坎塞洛送出助攻，羅納度再度破門完成梅開二度。第60分鐘，烏茲別克守門員內馬托夫不慎踢入烏龍球。第68分鐘，葡萄牙維加因犯規領到黃牌。第87分鐘，萊昂在禁區內射網，為葡萄牙奠定5比0的最終勝局。

賽後羅納度與隊友費爾南德斯相擁慶祝得勝。 新華社
賽後羅納度與隊友費爾南德斯相擁慶祝得勝。 新華社

此役過後，葡萄牙以1勝1和、積分4分，暫居K組榜首，掌握晉級主動權；哥倫比亞則以3分積分緊追其後；民主剛果以1分名列第三；烏茲別克兩戰皆墨、積分歸零，小組排名墊底，晉級形勢岌岌可危。葡萄牙憑藉此場大勝奠定淨球數優勢，為後續晉級淘汰賽打下堅實基礎。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 C羅

延伸閱讀

世足賽／持球優勢未轉化勝勢 葡萄牙1比1遭民主剛果逼和

世足賽／西班牙掌握絕對優勢 4比0擊潰沙烏地阿拉伯暫居H組榜首

世足賽／I組首戰 法國下半場火力全開3比1擊退塞內加爾

世足賽／荷蘭高效進攻 5比1擊退瑞典暫居F組榜首

相關新聞

刷新歷史 梅西累計18球 登基世足進球王

世界盃足球賽小組賽昨天上演歷史性一幕，衛冕軍阿根廷對決奧地利之戰，當家球星梅西在開賽之初意外射失禁區罰球，但他隨後展現強大心理素質「梅開二度」，率領阿根廷二比○獲勝，不僅奪下二連勝提前挺進卅二強淘汰賽，生涯在世足賽累積十八顆進球，更超越德國傳奇前鋒克洛澤，獨居史上進球王寶座。

姆巴佩、梅西、哈蘭德 卡位金靴

今年世足賽三大射手梅西、姆巴佩、哈蘭德昨天再度上演進球大戰，都繳出「梅開二度」的成績單，也讓今年金靴獎的競爭提前進入白熱化階段，是否有人能打破單屆個人最多十三球紀錄，成為各界討論焦點。

哈蘭德快攻奏效 挪威晉級

挪威暌違廿八年重返世足賽舞台，熱情球迷將「維京戰船」的慶祝儀式划進北美，挪威當家球星哈蘭德昨天「梅開二度」，以三比二擊敗塞內加爾後，全隊連同教練團更坐在球場草地上做出划船慶祝動作，慶祝以二連勝之姿提前晉級卅二強淘汰賽。

廣角鏡／梅西躍居世足賽進球王

阿根廷當家球星梅西昨天對奧地利之戰，儘管開賽之初禁區罰球失利，不過靠著比賽第卅八分鐘與傷停補時梅開二度，個人生涯在世界盃足球賽累積踢進十八球，超越德國傳奇前鋒克洛澤，獨居史上進球王寶座。連同此役在內，梅西自二○二二年卡達世足賽以來，跨屆連續六場比賽進球，本屆阿根廷至今攻進五球更是全由他一人包辦，帶領球隊晉級卅二強賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。