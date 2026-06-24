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世足賽／本田圭佑再出神預測 看好日本晉級率破99%

中央社／ 東京24日專電

日本隊即將在2026年世界盃小組賽最後一戰迎戰瑞典，前日本國腳、本屆世界盃NHK球評本田圭佑23日在社群媒體X發文表示，自己計算後認為日本隊晉級淘汰賽的機率「超過99%」，並幽默向全日本的公司老闆喊話，希望能調整員工上班時間，讓球迷安心觀賽。

本田在X發文「#剛剛計算了一下」、「#有沒有數學好的人幫我計算」向網友徵求各種晉級機率的計算方式，引發球迷熱烈討論。隨後他引用其中一則留言，並表示「這才是正確答案」，分享自己的計算結果。

依照本田的推算，日本隊26日對上瑞典，只要贏球或踢和，就能百分百晉級淘汰賽；即使輸球，不論是輸1至3球，甚至4球以上，晉級機率依舊「幾乎是100%」。他最後下結論表示，「不管比賽結果如何，日本幾乎百分之百能夠晉級」。

產經新聞報導，其實如果日本不敵瑞典，最終仍須視同日荷蘭對突尼西亞的比賽結果而定，日本仍有可能掉到小組第3，因此晉級並非絕對百分之百。即使如此，本田仍強調，日本隊「幾乎100%晉級」，展現對國家隊的高度信心。

本田除了精闢分析賽況，也因充滿個人特色的球評風格受到球迷喜愛。他先前在日本對荷蘭的比賽中，說過要注意的對手「第一是哈克波（Cody Gakpo）、第二是哈克波、第三還是哈克波」，而在日本4比0擊敗突尼西亞一役，他又喊出新名言「衝衝衝！」（イケイケドンドン），「本田語錄」被球迷津津樂道。

此外，本田在突尼西亞賽前曾預測「今天上田（綺世）一定會進球」，結果上田果真梅開二度，精準預言也讓網友直呼「神預測」。

由於日本對瑞典的比賽將於日本時間上午8時（台北時間7時）開踢，正值上班、上學尖峰時段，本田也幽默喊話：「全日本的老闆們，不好意思，麻煩大家調整一下員工的上班時間，拜託了。」

貼文曝光後，也引發球迷熱烈回應，不少人笑稱，希望公司真的能因世界盃「彈性上班」。

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