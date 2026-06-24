哈蘭德快攻奏效 挪威晉級

挪威暌違廿八年重返世足賽舞台，熱情球迷將「維京戰船」的慶祝儀式划進北美，挪威當家球星哈蘭德昨天「梅開二度」，以三比二擊敗塞內加爾後，全隊連同教練團更坐在球場草地上做出划船慶祝動作，慶祝以二連勝之姿提前晉級卅二強淘汰賽。

哈蘭德昨天坐在最前排，和總教練索爾巴肯、隊友加入上萬名挪威球迷的行列，一起做出划船動作，現場氣氛熱烈；他透露早就在網路上看過影片，隊長厄德高賽前詢問是否應該加入，他說：「如果我們贏了，就來吧，有何不可？」

在英國出生的哈蘭德可以代表英格蘭出賽，但他選擇代表家鄉球隊，從二○一九年穿上挪威戰袍，今年首次登上世界盃舞台。