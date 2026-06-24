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刷新歷史 梅西累計18球 登基世足進球王

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

阿根廷22日在德州2026年世界盃足球賽J組第2輪迎戰奧地利，超級巨星<a href='/search/tagging/2/梅西' rel='梅西' data-rel='/2/90958' class='tag'><strong>梅西</strong></a>(左)獨進兩球，最終就以2比0贏球，且確定晉級32強。梅西登頂成為世足賽歷史進球王，美聯社 美國聯合通訊社
阿根廷22日在德州2026年世界盃足球賽J組第2輪迎戰奧地利，超級巨星梅西(左)獨進兩球，最終就以2比0贏球，且確定晉級32強。梅西登頂成為世足賽歷史進球王，美聯社 美國聯合通訊社

世界盃足球賽小組賽昨天上演歷史性一幕，衛冕軍阿根廷對決奧地利之戰，當家球星梅西在開賽之初意外射失禁區罰球，但他隨後展現強大心理素質「梅開二度」，率領阿根廷二比○獲勝，不僅奪下二連勝提前挺進卅二強淘汰賽，生涯在世足賽累積十八顆進球，更超越德國傳奇前鋒克洛澤，獨居史上進球王寶座。

梅西在小組賽首戰對阿爾及利亞上演「帽子戲法」後，昨天只要再進球就能刷新歷史，不過，開賽第九分鐘禁區罰球偏出右側門柱，錯失破紀錄的大好良機。

「在錯失禁區罰球那一刻，我真的對自己感到非常生氣。」梅西賽後坦言，當時的挫折感一度湧上心頭，但是他並未受此影響太久。

比賽第卅八分鐘，阿根廷發動攻勢，阿爾馬達巧妙漏過傳球，梅西順勢用招牌左腳破網，為球隊首開紀錄，也打破歷史紀錄；傷停補時階段，梅西在門前亂戰中補射得手，將紀錄推升至十八球，同時鎖定勝局。

梅西從二○二二年卡達世足賽以來，跨屆連續六場比賽進球，本屆阿根廷攻進五球更是全由他一人包辦；不僅如此，梅西十八顆進球除了改寫克洛澤十六球紀錄，也一舉超越巴西女足球后瑪塔保持的十七球女子紀錄，登頂男女世足賽進球王，在卅九歲生日前夕寫下足球史上最不可思議的一頁。

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廣角鏡／梅西躍居世足賽進球王

阿根廷當家球星梅西昨天對奧地利之戰，儘管開賽之初禁區罰球失利，不過靠著比賽第卅八分鐘與傷停補時梅開二度，個人生涯在世界盃足球賽累積踢進十八球，超越德國傳奇前鋒克洛澤，獨居史上進球王寶座。連同此役在內，梅西自二○二二年卡達世足賽以來，跨屆連續六場比賽進球，本屆阿根廷至今攻進五球更是全由他一人包辦，帶領球隊晉級卅二強賽。

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