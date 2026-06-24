姆巴佩、梅西、哈蘭德 卡位金靴

今年世足賽三大射手梅西、姆巴佩、哈蘭德昨天再度上演進球大戰，都繳出「梅開二度」的成績單，也讓今年金靴獎的競爭提前進入白熱化階段，是否有人能打破單屆個人最多十三球紀錄，成為各界討論焦點。

梅西昨天率先登場獨進兩球，榮登史上進球王寶座，法國隊長姆巴佩也迎來國家隊生涯第一百場出賽，並且在開賽第十四分鐘接獲奧利斯妙傳後，在二十碼外起腳重砲轟門撕裂伊拉克防線；下半場第五十四分鐘，他再把握對手致命失誤，輕鬆推射空門得手。

姆巴佩「梅開二度」的精彩演出不僅率領法國以三比○輕取伊拉克、挺進卅二強，個人在歷屆世足賽累積十六球也追平克洛澤，史上排名並列第二；本屆賽事至今，由梅西（五球）、姆巴佩（四球）、哈蘭德（四球）領銜，世足賽暌違七十二年，再度出現三名球員前兩戰至少射入四球的瘋狂開局。

面對與梅西在射手榜的激烈廝殺，姆巴佩展現高度心理素質與團隊格局，全力助法國贏球，他說：「梅西總能進球，一直如此、也永遠會如此，若總是盯著他在做什麼，只會給自己施加更多壓力」。

儘管在總進球數上還落後梅西兩球，但根據統計數據，僅是第三度參加世足賽的姆巴佩，平均每七十三分鐘就能參與一次法國進球（個人進球加上助攻），進攻效率值驚人，這也讓他在金靴獎賠率仍領先梅西。

姆巴佩下一戰將對上哈蘭德領軍的挪威，他說：「我們會好好恢復，專注於對挪威的比賽」。