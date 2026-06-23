世足賽／挪威晉級32強全民歡慶 放假議題引發討論

挪威在世界盃足球賽以3比2擊敗塞內加爾，提前晉級32強，舉國歡騰。但當地民眾徹夜未眠換來的喜悅，也讓「往後若遇深夜賽事，隔日是否該放假」的討論浮上檯面。

據「世道報」（VG）報導，第43分鐘替補上陣的皮德生（Marcus Holmgren Pedersen）把握塞內加爾後衛失誤首開紀錄；當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在下半場10分鐘內連進兩球，將領先優勢擴大為3比1。

塞內加爾的薩爾（Ismaila Sarr）雖個人獨進兩球，但無奈僅能拉近比分。

哈蘭德前兩戰皆梅開二度，本屆已累積4顆進球，與法國的姆巴佩（Kylian Mbappé）並列射手榜第2，僅次於梅西（Lionel Messi）的5球。比賽結束後，他向全世界的挪威人說：「今天就是要讓全球每位挪威人都開心起來。」

賽後，挪威球員與隊職員排成兩列坐在草地上，魔人哈蘭德坐在最前方，隊長厄德高（MartinØdegaard）在後方擊鼓，一起做出「維京戰船」划槳動作。 路透通訊社

賽後，挪威球員與隊職員排成兩列坐在草地上，魔人哈蘭德坐在最前方，隊長厄德高（MartinØdegaard）在後方擊鼓，全員與看台球迷共同做出「維京戰船」的划槳慶祝動作，齊聲高吼場面十分震撼，將會是本屆世足的經典畫面。

紐澤西大都會球場當天湧入8萬663名觀眾，連國際足總（FIFA）主席英芬提諾（Gianni Infantino）也親臨看台。轉播鏡頭在終場前，捕捉到哈蘭德的父親1994年世界盃的挪威國腳，老哈蘭德（Alf-IngeHaaland）也坐在主席身後觀賽。

據「網路報」（Nettavisen）報導，這是挪威國家隊自1957年以來觀戰人數最多的一場比賽；69年前在布達佩斯以0比5不敵匈牙利之戰，也約有9萬人在場，此後再未有如此龐大的群眾觀看挪威隊比賽。

終場哨音響起後大雨傾盆而下，場館廣播呼籲球迷移步至遮蔽區，但看台上的人潮並未散去。球員索爾比（Morten Thorsby）感性表示，這片紅色球衣佔滿的看台，是完全意料之外的收穫，此刻永生難忘。

深夜開踢的賽事，誰能補眠成為挪威發燒話題。VG刊出國會議員克里斯揚森（Mimir Kristjánsson）為這場爭論下的註解：「宿醉的階級落差」。享有彈性工時的政治人物與辦公室白領，能夠請假補眠或遠距辦公；職業駕駛卻連看球時喝杯啤酒都不被允許，因為隔日仍須照常上班。

他於文中指出，當球迷爛醉如泥的那個夜晚，仍有一大群人必須出門外送。相較於蘇格蘭已將世足深夜賽事隔日訂為國定假日，挪威國會卻反其道而行，在同一時間投票通過允許酒吧延長深夜售酒時段，導致服務業員工超時工作。基民黨（KrF）黨魁雖一度建議家長隔日讓孩子請假不到校，但此提議直至賽前一日才拋出，家長根本無暇安排。

據VG報導，挪威與法國目前同積6分，僅以淨勝球數之差緊追在法國之後，26日將於波士頓對決爭奪小組龍頭。總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）坦言球員已精疲力竭，對陣法國一役將安排數名主力輪休，他直言：「我不在乎，我們已經晉級了。」