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世足賽／阿爾及利亞逆轉保生機 約旦教頭盼讓球迷留下好印象

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約旦拉什丹(左)於對阿爾及利亞之役率先破門，最終仍被轉落敗，但教頭表示則盼讓球迷留下好印象。 歐新社
約旦拉什丹(左)於對阿爾及利亞之役率先破門，最終仍被轉落敗，但教頭表示則盼讓球迷留下好印象。 歐新社

在舊金山灣區體育場上演的2026世足賽分組賽J組關鍵之戰，阿爾及利亞克服開局落後劣勢，在下半場靠著兩次角球攻勢上演絕地大反撲，最終以2：1逆轉擊敗首度參賽的約旦，這場勝利不僅讓阿爾及利亞保有晉級下一輪的生機，也宣告兩戰皆墨的約旦提前遭到淘汰。

約旦在比賽第36分鐘由拉什丹（Nizar Al Rashdan）率先破網，但阿爾及利亞展現強大韌性，先在第69分鐘由本布阿里（Nadhir Benbouali）頭槌扳平，隨後在第82分鐘由古伊里（Amine Gouiri）門前補刀，完成逆轉秀。

「這是一場非常艱難的比賽。」獲選單場最佳球員的阿爾及利亞前鋒馬薩（Ibrahim Maza）賽後透露，雖然球隊在上半場以0：1落後，但他一直覺得己方掌控著場上優勢。他強調，中場休息時全隊特別進行溝通，「我們告訴自己必須做得更多，同時要保持耐心，因為我們幾乎全場都掌控著球權。這3分對我們下一場比賽很有幫助，能大大激勵我們，讓我們更有信心迎接下一戰。」

阿爾及利亞後衛曼迪（Aissa Mandi）坦言，要撕裂約旦這種極具防守性的鐵血陣型非常困難，「但我們付出所有、嘗試每一種方法，最終在練過的兩次定位球得到回報。當你贏得一場世足賽比賽時，必須好好珍惜與感激。」

遺憾提前出局的約旦總教練塞拉米（Jamal Sellami）賽後仍展現風度與信心，他直言，首場比賽的表現給了球隊很大信心和推動力，「今天比賽同樣給了我們信心，相信能在下一場比賽展現出最好的狀態，並讓約旦足球為大家留下深刻的印象。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足

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