快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

風波後首現身錄影！范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

世足賽／主場優勢也沒用？ 美國傳奇門將潑冷水：不可能奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
美國傳奇門將霍華德（Tim Howard）不認為美國能在本屆世足奪冠。 路透通訊社資料照
美國傳奇門將霍華德（Tim Howard）不認為美國能在本屆世足奪冠。 路透通訊社資料照

2026年世界盃在美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，美國男足國家隊開賽後氣勢如虹，連續2戰告捷確定闖進32強淘汰賽，外界一度開始討論他們是否有機會挑戰隊史首座世足賽冠軍。不過，美國傳奇門將霍華德（Tim Howard）卻毫不留情地潑了一盆冷水，直言美國隊「絕對不可能奪冠」。

曾在2002年到2017年間效力國家隊長達15年的霍華德，近日在節目《Unfiltered Soccer》中，卻看衰自家人：「美國隊不可能贏得世界盃，毫無疑問。美國必須連續4場比賽都踢出隊史最佳表現，從16強、8強、4強一路到決賽，這根本是不可能的事。」

雖然霍華德用了「絕對不可能（literally impossible）」這樣強烈的字眼，但他的核心觀點十分清楚，他認為美國就算小組賽表現亮眼，也沒有足夠實力能在淘汰賽連闖4關、擊敗世界列強封王。

美國本屆世足賽確實踢出強勢開局，先後以4：1擊敗巴拉圭、2：0勝澳洲，成為隊史繼1930年首屆世界盃後，第二次在前兩場小組賽都拿下勝利。

目前美國隊2戰合計攻進6球、僅失1球，其中前鋒巴洛根（Folarin Balogun）表現尤其搶眼，已經貢獻2顆進球和1次助攻，成為球隊進攻核心；年輕新星弗里曼（Alex Freeman）也有亮眼演出，成為本屆的驚喜之一。但即便如此，霍華德依舊不為所動，他說：「我知道這番話聽起來很瘋狂，也知道很多人會批評我，但這就是現實。」

美國隊史世界盃最佳成績仍停留在1930年首屆賽事的季軍；自2002年踢進8強後，已經超過20年未能突破16強門檻。在世界盃擴編至48隊後，美國隊確實有望藉著地主優勢創造佳績，但能否真正打破歷史天花板，甚至推翻霍華德的悲觀預測，仍有待接下來的淘汰賽考驗。

美國隊預計將在7月1日迎來16強賽，對手尚未正式出爐，而小組賽最後一戰則將於台灣時間26日上午十點對上土耳其，力拚以分組第一之姿挺進淘汰賽。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 美國 世足賽

相關新聞

世足賽／暴雨也擋不住 姆巴佩「趕進度」連兩場梅開二度助法晉級32強

世足賽I組賽事，法國今天與伊拉克之戰今天在費城舉行，儘管受到大雨與雷擊警報影響，中場休息一度暫延了近一小時才復賽，但卻無法澆熄法國姆巴佩（Kylian Mbappe）的火燙腳感，在上半場第14分鐘就進球的他，下半場開踢不到10分鐘又再度把握伊拉克後防嚴重失誤，連續兩場完成「梅開二度」，個人世足賽生涯累積16顆進球，登上史上第2名，也幫助法國最終以3：0搶下32強賽門票。

世足賽／百場里程碑再度上演梅開二度 姆巴佩專注對陣挪威與哈蘭德

法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在國家隊生涯第100場出賽中，用兩記乾脆利落的進球，不僅帶領法國以3：0擊敗伊拉克晉級到32強賽，個人更是以世足賽16顆進球追平克洛澤（Miroslav Klose），成為僅次於梅西（Lionel Messi）的史上第二人，賽後姆巴佩也直言，球隊正在朝著正確方向前進。

世足賽／本屆並非終章？ 媒體爆料梅西仍有望下屆43歲返鄉踢百年賽

2030年世足賽將慶祝創辦100周年，阿根廷將舉行百年紀念賽，屆時43歲的梅西是否回歸國家隊引發熱議。他目前累積916到922顆進球，距離千球紀錄不遠。梅西曾暗示2026年後可能退隊，但阿根廷球迷仍期待他在家鄉告別。

世足賽／主場優勢也沒用？ 美國傳奇門將潑冷水：不可能奪冠

美國男足國家隊在2026年世足賽開局強勁，但傳奇門將霍華德直言「美國隊絕對不可能奪冠」，認為該隊需連勝四場才能挑戰冠軍，這幾乎不可能。雖然美國隊已確定進入32強淘汰賽，但歷史最佳成績僅為1930年的季軍。

世足賽／阿爾及利亞逆轉保生機 約旦教頭盼讓球迷留下好印象

在舊金山灣區體育場上演的2026世足賽分組賽J組關鍵之戰，阿爾及利亞克服開局落後劣勢，在下半場靠著兩次角球攻勢上演絕地大反撲，最終以2：1逆轉擊敗首度參賽的約旦，這場勝利不僅讓阿爾及利亞保有晉級下一輪的生機，也宣告兩戰皆墨的約旦提前遭到淘汰。

世足賽／塞爾維亞球評稱非裔球員缺專注力 涉歧視言論惹議

前南斯拉夫與馬德里競技前鋒鮑格達諾維奇（Rade Bogdanovic）在塞爾維亞電視台引發爭議，他在世界盃比利時對陣伊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。