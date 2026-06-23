世足賽／主場優勢也沒用？ 美國傳奇門將潑冷水：不可能奪冠

2026年世界盃在美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，美國男足國家隊開賽後氣勢如虹，連續2戰告捷確定闖進32強淘汰賽，外界一度開始討論他們是否有機會挑戰隊史首座世足賽冠軍。不過，美國傳奇門將霍華德（Tim Howard）卻毫不留情地潑了一盆冷水，直言美國隊「絕對不可能奪冠」。

曾在2002年到2017年間效力國家隊長達15年的霍華德，近日在節目《Unfiltered Soccer》中，卻看衰自家人：「美國隊不可能贏得世界盃，毫無疑問。美國必須連續4場比賽都踢出隊史最佳表現，從16強、8強、4強一路到決賽，這根本是不可能的事。」

雖然霍華德用了「絕對不可能（literally impossible）」這樣強烈的字眼，但他的核心觀點十分清楚，他認為美國就算小組賽表現亮眼，也沒有足夠實力能在淘汰賽連闖4關、擊敗世界列強封王。

美國本屆世足賽確實踢出強勢開局，先後以4：1擊敗巴拉圭、2：0勝澳洲，成為隊史繼1930年首屆世界盃後，第二次在前兩場小組賽都拿下勝利。

目前美國隊2戰合計攻進6球、僅失1球，其中前鋒巴洛根（Folarin Balogun）表現尤其搶眼，已經貢獻2顆進球和1次助攻，成為球隊進攻核心；年輕新星弗里曼（Alex Freeman）也有亮眼演出，成為本屆的驚喜之一。但即便如此，霍華德依舊不為所動，他說：「我知道這番話聽起來很瘋狂，也知道很多人會批評我，但這就是現實。」

美國隊史世界盃最佳成績仍停留在1930年首屆賽事的季軍；自2002年踢進8強後，已經超過20年未能突破16強門檻。在世界盃擴編至48隊後，美國隊確實有望藉著地主優勢創造佳績，但能否真正打破歷史天花板，甚至推翻霍華德的悲觀預測，仍有待接下來的淘汰賽考驗。

美國隊預計將在7月1日迎來16強賽，對手尚未正式出爐，而小組賽最後一戰則將於台灣時間26日上午十點對上土耳其，力拚以分組第一之姿挺進淘汰賽。