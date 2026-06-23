世足賽／本屆並非終章？ 媒體爆料梅西仍有望下屆43歲返鄉踢百年賽

2026年世足賽正如火如荼進行中，而下一屆2030年世界盃足球賽將迎來創辦100周年，國際足壇也將見證史無前例的一頁。這屆賽事將橫跨歐洲、非洲與南美洲三大洲，由6個國家共同舉辦，其中阿根廷將進行一場百年紀念賽，這也讓外界開始期待，屆時已43歲的阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi），是否有機會在家鄉球迷面前，完成世界盃生涯最終章。

根據德國《圖片報》報導，雖然外界普遍認為今年的世足賽就已是梅西生涯最後一次參賽，但阿根廷足壇內部已悄悄出現另一種可能性，那就是讓這位世界球王一路踢到2030年，親自參與這場別具歷史意義的百年盛典。

2030年世界盃為慶祝賽事創立100周年，將首次由三大洲、6國聯合舉辦。西班牙、葡萄牙與摩洛哥為主要主辦國，國際足總評議會2023年10月更宣佈，2030年世界盃的前3場賽事將分別於世足賽首屆冠軍烏拉圭、阿根廷與巴拉圭舉辦，以慶祝世界盃100周年的里程碑。

其中，阿根廷的比賽格外受到關注，因為這不僅是向1930年首屆世界盃致敬，也可能成為梅西在國家隊舞台上的最終告別。

現年38歲的梅西日前才在世界盃以2比0擊敗奧地利之戰梅開二度，將個人世界盃累積進球數推進至18球，超越德國名將克洛澤（Miroslav Klose）的16球，獨居歷史第一，接下來他有望繼續堆高這項「梅西障礙」。

梅西的未來規劃一直都是球迷熱議的話題，《圖片報》指出，阿根廷國內不少人認為，梅西距離退休還有一項未完成的里程碑，那就是生涯「千顆進球」紀錄。根據不同統計方式，他目前已累積916到922顆正式比賽進球，距離1000球大關已不遠。若能維持健康狀態，外界推估梅西大約兩年內就有機會達標，屆時距離下一屆世足賽只剩下兩年時間，參賽並不是毫無可能。2030年世足賽又恰逢在阿根廷舉行的開幕紀念賽，對梅西而言，或許也是向家鄉球迷正式道別的最佳舞台。

至於梅西先前曾表示，2026年世界盃結束後可能就會告別「藍白軍團」，阿根廷國內對此倒顯得相當淡定。一名知情人士向《圖片報》透露：「這種宣告我們其實看過很多次了。」他指出，梅西曾在2016年美洲盃決賽失利後宣布退出國家隊，之後又重新回歸；2022年卡達世界盃奪冠後，也曾暗示生涯已經圓滿，但今年，他依舊在世足舞台高歌猛進。

《圖片報》指出，至少在阿根廷人眼中，在世界盃100周年的歷史時刻，在家鄉看見梅西穿上藍白戰袍，可能不再只是天馬行空的幻想。