世足賽／塞爾維亞球評稱非裔球員缺專注力 涉歧視言論惹議

前南斯拉夫與馬德里競技前鋒鮑格達諾維奇（Rade Bogdanovic）在塞爾維亞電視台引發爭議，他在世界盃比利時對陣伊朗的比賽期間，稱「非裔球員在60到80分鐘後會缺乏專注力」。

法新社報導，現年56歲的鮑格達諾維奇昨天深夜在塞爾維亞國家廣播電視台（RTS）播出的世界盃節目中發表上述言論，當時他正在討論比利時後衛恩戈伊（Nathan Ngoy）在第66分鐘領到的紅牌。

鮑格達諾維奇說：「我一直都這麼說，我真的不是種族主義者，但非裔球員缺乏能持續超過60到80分鐘的專注力。」

他補充說：「當我們在踢球時，有時必須保護我們自己的球員，以防他們犯錯。」

主持人針對這番言論對鮑格達諾維奇提出質疑，但這位前國腳前鋒隨即堅持自己的立場，強調「大多數人都缺乏專注力」。

他的言論在社群媒體上立刻引發廣泛關注與譴責。

然而，RTS尚未對鮑格達諾維奇的言論發表評論或致歉，並在一天後讓他回到攝影棚，擔任阿根廷對陣奧地利比賽的常態專家分析球評。

鮑格達諾維奇曾於1997年代表南斯拉夫國家隊出賽3場。

比利時與伊朗在洛杉磯舉行的G組賽事中以0比0戰平，這使得伊朗暫居分組第2，比利時排名第3，兩隊都在為晉級下一階段而戰。