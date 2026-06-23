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世足賽／三大超巨連兩場「梅開二度」寫紀錄 姆巴佩：梅西總是能進球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
三大巨星梅西（中）、姆巴佩（左）與哈蘭德（右）三人今天再度上演進球大戰，三人都是梅開二度。 美國聯合通訊社
三大巨星梅西（中）、姆巴佩（左）與哈蘭德（右）三人今天再度上演進球大戰，三人都是梅開二度。 美國聯合通訊社

世足賽小組賽第二輪高潮迭起，三大巨星梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）今天再度上演進球大戰，也讓本屆金靴獎之爭提前進入白熱化。

梅西、姆巴佩與哈蘭德在小組賽首輪就於同日貢獻一場「帽子戲法」、兩場「梅開二度」後，今天三人又再度同日上演「梅開二度」。加上上屆世足賽冠軍賽，梅西與姆巴佩已經連續3場世足賽比賽至少攻入2球，成為自1954年匈牙利傳奇柯奇什（Sandor Kocsis）連續4場「梅開二度」以來，世足賽史上最長的連續雙響砲紀錄。

今年世足賽前兩輪結束後，由梅西（5球）、姆巴佩（4球）與哈蘭德（4球）領銜，罕見出現有3名球員在前兩戰皆射入至少4球的「瘋狂開局」，這也是世足賽歷史上暌違72年再度出現的進球盛宴。

對於與梅西在射手榜上的激烈廝殺，姆巴佩在賽後受訪時，展現出高度的心理素質與團隊格局。當被問及梅西打破歷史紀錄時，姆巴佩平靜地表示，「梅西總能進球，他一直如此，也永遠會如此。如果我總是盯着他在做什麼，那我只會給自己施加更多壓力。我只想盡自己所能幫助團隊。」

不過法國此役贏得並不輕鬆，球賽一度因雷雨造訪而中斷，姆巴佩坦言，這是一場漫長且在情感上極具考驗的夜晚，「保持專注非常困難，我們在更衣室待了將近兩個小時，需要付出極大的努力才能維持投入。這很不容易，但最終我們完成了目標。」

儘管比賽恢復後，姆巴佩曾因球場進攻側積水未清理而感到惱火，但他隨後展現大將之風，表示「這不是任何人的錯，沒什麼大不了的。」

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