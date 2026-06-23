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世足賽／大雷雨襲費城場地 法國對伊拉克首見延賽2小時

中央社／ 費城22日綜合外電報導
法國今天對伊拉克的比賽，就成了本屆賽事中，首場因天候不佳延賽逾2小時的賽事。 美聯社
法國今天對伊拉克的比賽，就成了本屆賽事中，首場因天候不佳延賽逾2小時的賽事。 美聯社

參與2026年北美世界盃賽事的球迷，早在賽前就曾獲悉比賽可能受到天候不佳干擾，而法國今天對伊拉克的比賽，就成了本屆賽事中，首場因天候不佳延賽逾2小時的賽事。

法新社報導，這場比賽在美國費城林肯金融球場（Lincoln Financial Field）開踢，法國隊在上半場靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）一記進球，以1比0領先，就在球員回到休息室準備中場休息時，球場大螢幕上突然跳出一則緊急訊息「請離開露天座位區，前往球場的遮蔽區域」。

現場約7萬名觀眾紛紛離場，許多人早已穿上雨衣和防水外套，短短15分鐘內，這座球場的室內通道彷彿成了人潮擁擠的大型火車站。

一名來自巴黎的球迷，對於撤離看台的指令感到困惑。這名不願具名的男子當時與2個兒子站在一起，他說：「我們真的不知道該怎麼辦，我們沒有收到太多指示…我看足球40年從沒見過這種情況。在法國，我們不會因下雨而暫停比賽。」

32歲的茹安（Steven Jouan）和伴侶專程從南卡羅來納州前來費城替法國隊加油，他說：「我們帶了雨衣，有備而來。」

他說：「我們以前參加過不同的體育賽事，知道賽事延誤是常有的事。其他多數比賽碰到這種情況都會直接取消，但這可是世界盃賽事，你只好忍耐一下。」

在閃電停止後，現場廣播宣布比賽將於當地時間晚間8時重新開始，法國最終以3比0獲勝。

去年在美國舉行、做為世界盃「彩排賽」的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）就有6場比賽因極端天候而延賽。

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