世足賽／哈蘭德加入「維京戰船」慶祝 挪威教練：世界盃限定

暌違28年重返世界盃舞台的挪威隊，今天在「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）10分鐘連進2球領軍下，以3：2擊敗塞內加爾，提前晉級32強淘汰賽，球員和球團成員賽後併成兩排坐在草地，哈蘭德就坐在最前頭，全員和球迷一起做出「維京戰船」的划船慶祝儀式，不過總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）預告，這是「世界盃限定」。

挪威球迷熱情應援下，「維京戰船」的慶祝儀式划進地鐵、手扶梯，連紐約時報廣場都攻佔，今天賽後球員一起加入，現場「Ro」的喊聲迴盪，場面震撼。

挪威總教練索爾巴肯說：「球員一起參與很有趣，世界盃後我們就不會划船了，但這會是這次賽事的一個噱頭。」

第一場就有「梅開二度」演出的哈蘭德，今天再度有2顆進球，生涯頭2場世界盃出賽已經累積4顆進球，目前在金靴爭奪上和法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）並列，僅落後目前領先者、阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）1球。

最近12場國際賽，哈蘭德就攻進24球，生涯52場比賽已經攻進59球，場均進球率是過去100年中所有國際賽進球超過50顆的球員中最高。

哈蘭德連兩場梅開二度。 歐新社

哈蘭德今天原本還有機會攻進更多球，但一次射門中柱，錯失上演「帽子戲法」機會。

索爾巴肯提到，哈蘭德今天甚至有機會攻進4球，「當你為法國或荷蘭踢球，更容易贏下金靴。」