世足賽／百場里程碑再度上演梅開二度 姆巴佩專注對陣挪威與哈蘭德

法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在國家隊生涯第100場出賽中，用兩記乾脆利落的進球，不僅帶領法國以3：0擊敗伊拉克晉級到32強賽，個人更是以世足賽16顆進球追平克洛澤（Miroslav Klose），成為僅次於梅西（Lionel Messi）的史上第二人，賽後姆巴佩也直言，球隊正在朝著正確方向前進。

法國今天開賽就展現強烈進攻欲望，第14分鐘奧利斯（Michael Olise）在禁區前沿妙傳，姆巴佩心領神會，在20碼外起腳重砲轟門撕裂伊拉克防線，為球隊首開紀錄。

下半場第54分鐘，伊拉克後防與門將在門前出現致命配合失誤，登貝萊（Ousmane Dembele）截球後不貪功，橫傳給無人防守的姆巴佩輕鬆推射空門得手，攻入個人世足賽生涯第16球。

談到在國家隊生涯第100場出賽出賽，就再度靠著「梅開二度」表現帶領法國收下2連勝，並確定晉級到32強賽，姆巴佩說：「我們依然專注於我們既定的目標，當然總是有可以做得更好的地方，但我們現在確實走在正確的道路上，我們會好好恢復，專注於對陣挪威的比賽。」

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後雖一如既往地謹慎，但也難掩對球隊演出的滿意，他強調，雖然下一場對挪威的比賽將決定分組第一的歸屬，但能在今晚出線非常重要，「下半場我們完全掌控了節奏，能提早鎖定晉級名額是最完美的結果。」

而法國後衛迪涅（Lucas Digne）也直言這是個完美的夜晚，「這對我們來說又是向前邁進了一步，我們知道來這裡的目標；我們會一場一場地努力，不斷進步。我非常享受這場比賽，我們3：0獲勝，並且零封對手；這真是一個完美的夜晚。」