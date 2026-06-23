快訊

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／百場里程碑再度上演梅開二度 姆巴佩專注對陣挪威與哈蘭德

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在國家隊生涯第100場出賽中，用兩記乾脆利落的進球，帶領法國輕取伊拉克。 法國新聞社
姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在國家隊生涯第100場出賽中，用兩記乾脆利落的進球，帶領法國輕取伊拉克。 法國新聞社

法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在國家隊生涯第100場出賽中，用兩記乾脆利落的進球，不僅帶領法國以3：0擊敗伊拉克晉級到32強賽，個人更是以世足賽16顆進球追平克洛澤（Miroslav Klose），成為僅次於梅西（Lionel Messi）的史上第二人，賽後姆巴佩也直言，球隊正在朝著正確方向前進。

法國今天開賽就展現強烈進攻欲望，第14分鐘奧利斯（Michael Olise）在禁區前沿妙傳，姆巴佩心領神會，在20碼外起腳重砲轟門撕裂伊拉克防線，為球隊首開紀錄。

下半場第54分鐘，伊拉克後防與門將在門前出現致命配合失誤，登貝萊（Ousmane Dembele）截球後不貪功，橫傳給無人防守的姆巴佩輕鬆推射空門得手，攻入個人世足賽生涯第16球。

談到在國家隊生涯第100場出賽出賽，就再度靠著「梅開二度」表現帶領法國收下2連勝，並確定晉級到32強賽，姆巴佩說：「我們依然專注於我們既定的目標，當然總是有可以做得更好的地方，但我們現在確實走在正確的道路上，我們會好好恢復，專注於對陣挪威的比賽。」

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後雖一如既往地謹慎，但也難掩對球隊演出的滿意，他強調，雖然下一場對挪威的比賽將決定分組第一的歸屬，但能在今晚出線非常重要，「下半場我們完全掌控了節奏，能提早鎖定晉級名額是最完美的結果。」

而法國後衛迪涅（Lucas Digne）也直言這是個完美的夜晚，「這對我們來說又是向前邁進了一步，我們知道來這裡的目標；我們會一場一場地努力，不斷進步。我非常享受這場比賽，我們3：0獲勝，並且零封對手；這真是一個完美的夜晚。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 法國 Kylian Mbappe

延伸閱讀

世足賽／暴雨也擋不住 姆巴佩「趕進度」連兩場梅開二度助法晉級32強

世足賽／梅西戴帽領「三星閃耀」 姆巴佩、哈蘭德同日梅開二度

世足賽／梅西世界盃首秀20周年演帽子戲法 哈蘭德讚「簡直是個狂人」！

世足賽／下周滿39歲的梅西首戰演帽子戲法！對11隊都進球史上第一人

相關新聞

世足賽／暴雨也擋不住 姆巴佩「趕進度」連兩場梅開二度助法晉級32強

世足賽I組賽事，法國今天與伊拉克之戰今天在費城舉行，儘管受到大雨與雷擊警報影響，中場休息一度暫延了近一小時才復賽，但卻無法澆熄法國姆巴佩（Kylian Mbappe）的火燙腳感，在上半場第14分鐘就進球的他，下半場開踢不到10分鐘又再度把握伊拉克後防嚴重失誤，連續兩場完成「梅開二度」，個人世足賽生涯累積16顆進球，登上史上第2名，也幫助法國最終以3：0搶下32強賽門票。

世足賽／百場里程碑再度上演梅開二度 姆巴佩專注對陣挪威與哈蘭德

法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在國家隊生涯第100場出賽中，用兩記乾脆利落的進球，不僅帶領法國以3：0擊敗伊拉克晉級到32強賽，個人更是以世足賽16顆進球追平克洛澤（Miroslav Klose），成為僅次於梅西（Lionel Messi）的史上第二人，賽後姆巴佩也直言，球隊正在朝著正確方向前進。

世足賽／梅西登頂射手王 這天也是馬拉度納的進球紀念日

22日舉行的世界盃J組小組賽中，阿根廷以2比0擊敗奧地利，成功鎖定淘汰賽門票。這兩分又由當家球星梅西(Lionel Messi)拿下，加上首戰「帽子戲法」的三球，梅西以18顆球超越德國名將克洛澤(Miroslav Klose)成為世界盃史上「進球王」。

世足賽／擺脫簽證風波迦納核心帕爾特伊赴美歸隊 擬復出迎戰英格蘭

迦納中場核心大將帕爾特伊（Thomas Partey），日前因涉及英國境內的刑事訴訟案件，遭到共同主辦國之一的加拿大政府拒絕入境，因而無緣在小組首戰披掛上陣。所幸隨著球隊接下來兩場小組賽移師美國進行，順利取得美國簽證的帕爾特伊已於今天正式與球隊會合，有望在與英格蘭之戰復出。

世足賽／進球機器哈蘭德又梅開二度 挪威踢下塞內加爾晉級淘汰賽

挪威和塞內加爾的對決，下半場毫無冷場，挪威先靠霍姆格倫·佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）破門，當家球星哈蘭德（Erling Haaland）更「梅開二度」，不過塞內加爾也有薩爾（Ismaïla Sarr）還以顏色，他補時階段攻進個人第二球，讓比賽出現變數，不過挪威最終仍以3：2奪下連勝，暌違28年重返世界盃舞台就提前闖進32強淘汰賽。

世足賽／梅西18球破世足賽紀錄 阿根廷全國關注進入空城模式

阿根廷今天在世界盃足球賽J組擊敗奧地利，確定晉級32強。這場於週一下午舉行的比賽，全國進入「空城模式」，學校開放學生觀賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。