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世足賽／擺脫簽證風波迦納核心帕爾特伊赴美歸隊 擬復出迎戰英格蘭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
遭加拿大拒入境的迦納中場核心帕爾特伊，順利獲得美國簽證，得以出戰英格蘭。 美聯社
遭加拿大拒入境的迦納中場核心帕爾特伊，順利獲得美國簽證，得以出戰英格蘭。 美聯社

迦納中場核心大將帕爾特伊（Thomas Partey），日前因涉及英國境內的刑事訴訟案件，遭到共同主辦國之一的加拿大政府拒絕入境，因而無緣在小組首戰披掛上陣。所幸隨著球隊接下來兩場小組賽移師美國進行，順利取得美國簽證的帕爾特伊已於今天正式與球隊會合，有望在與英格蘭之戰復出。

帕爾特伊此前因被控涉及多起性侵與性騷擾案件，儘管他全盤否認，且預計於明年夏天才正式出庭受審，但加拿大聯邦法官上周仍駁回了迦納政府的入境申訴，這也讓迦納外交部一度重批加國政府的決定「高傲且極不公平」。

在缺席首戰、球隊以1：0險勝巴拿馬後，如今終於在波士頓與球隊團聚的帕爾特伊，談到這場簽證風波時顯得相當坦然，「我認為這就是足球的一部分，足球場外總會發生一些你無法控制的事情。但對現在的我來說，我感覺很好，也準備好上場比賽了。」

這場迦納與英格蘭的關鍵L組戰役，除了是迦納力拚連勝的晉級之戰，對帕爾特伊而言更充滿話題。他將在場上與昔日兵工廠時期的老隊友賴斯（Declan Rice）和薩卡（Bukayo Saka）同場競技。對此他感性表示，能與老友重逢令人高興，期盼雙方都能拿出最佳表現，共同享受這場高水準的對決。

雖然迦納主帥奎羅茲（Carlos Queiroz）並未在賽前記者會上明確承諾帕爾特伊是否會先發登場，但帕爾特伊強調，這場比賽關乎團隊而非個人成就，「我們是11個人的團隊，必須齊心協力。如果我個人能踢出好球，我會很高興，但最重要的是整支球隊都必須維持在最高水準，才能達成我們想要的目標。」

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