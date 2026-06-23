世足賽／暴雨也擋不住 姆巴佩「趕進度」連兩場梅開二度助法晉級32強

世足賽I組賽事，法國今天與伊拉克之戰今天在費城舉行，儘管受到大雨與雷擊警報影響，中場休息一度暫延了近一小時才復賽，但卻無法澆熄法國姆巴佩（Kylian Mbappe）的火燙腳感，在上半場第14分鐘就進球的他，下半場開踢不到10分鐘又再度把握伊拉克後防嚴重失誤，連續兩場完成「梅開二度」，個人世足賽生涯累積16顆進球，登上史上第2名，也幫助法國最終以3：0搶下32強賽門票。

在小組賽首場比賽就上演「梅開二度」，生涯進球數一度超越梅西（Lionel Messi）登上史上第3名的姆巴佩，在梅西一路狂飆近兩場比賽狂近5球，率先登上世足賽歷史進球王寶座後，姆巴佩也在今天拚命「趕進度」。在與伊拉克之戰開賽第14分鐘，姆巴佩就在右路靠著一次角度刁鑽的禁區外長射破門，踢進個人生涯第15顆進球，追平巴西羅納度（Ronaldo），僅次於德國克洛澤（Miroslav Klose）的16顆與梅西的18顆。

不過在姆巴佩進球後，上半場球場雨勢也逐漸加大，甚至還傳來雷擊警報，導致兩隊在上半場踢完後比賽一度宣布暫停，並在經過一小時的等待與重新熱身後，比賽才重新進行。

下半場開踢後不久，法國攻勢再起，第54分鐘伊拉克後場出球，後衛在傳球給門將後卻出現失誤，讓姆巴佩見縫插針，踢進個人本場比賽第二球，個人進球數也來到16球，讓他緊追在梅西之後也追平克洛澤（Miroslav Klose）的世足賽16顆進球紀錄，登上史上第2名。

第66分鐘，本屆已經送出3次助攻的登貝萊（Ousmane Dembele）總算獲得當主角的機會，在右路接球後起腳射門破網，踢進個人在世足賽生涯的首顆進球、國家隊第8顆進球，也幫助法國最終以3：0收下小組賽2連勝，並順利搶下32強賽門票。