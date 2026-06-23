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世足賽／「美國隊長」普利西奇傷癒歸隊 美國利多、高昂士氣迎淘汰賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「美國隊長」普利西奇（右）今天首度回歸球隊完整訓練，宣告傷勢已無大礙。 美聯社
「美國隊長」普利西奇（右）今天首度回歸球隊完整訓練，宣告傷勢已無大礙。 美聯社

2026年世足賽正如火如荼展開，地主之一的美國迎來了振奮人心的好消息，先前因左小腿受傷而缺席隊內訓練的「美國隊長」普利西奇（Christian Pulisic），在今天首度回歸球隊完整訓練，宣告傷勢已無大礙，這無疑為已經提前晉級淘汰賽的美國隊注入一劑強心針。

普利西奇是在小組賽首戰對陣巴拉圭前兩天不慎受傷，當時他帶傷上陣半場、幫助球隊以4：1寫下開門紅後，便因傷勢加劇高掛免戰牌，甚至在隨後2：0擊敗澳洲之戰也僅能作壁上觀。不過，隨著他重返訓練場，美國的休息室氛圍也達到了最高點。

「我覺得球隊的氣氛非常好。」尚未出場但很可能在對陣土耳其的比賽中獲得機會的曾德哈斯（Alex Zendejas）說道，「即使只有十天左右的國際比賽日窗口期，球隊的氣氛依然很好。所以你可以想像，在一起訓練一個月後，球隊的氛圍會有多好。和這些傢伙在一起很有趣，我們經常開玩笑、打鬧，但到了工作、訓練和比賽的時候，我們就會認真起來，爭取勝利，最近幾場比賽的表現絕對值得肯定。」

雖然普利西奇及時歸隊，但中場核心羅爾丹（Cristian Roldan）此時卻傳出肌肉拉傷，被列入每日觀察名單。由於陣中另一名中場大將亞當斯（Tyler Adams）目前身背一張黃牌，為了避免在接下來對陣土耳其的比賽中領到第二張黃牌而遭到禁賽，羅爾丹原本被視為頂替的首選，如今他的傷情也讓教練團在調兵遣將上面臨考驗。

即便面臨主力調節的抉擇，已鎖定小組第一的美國隊依舊展現出強大的凝聚力與自信。前鋒巴洛根（Folarin Balogun）也透露，透過隊友麥肯尼（Weston McKennie）分享的影片，看到全美各地球迷在酒吧、大螢幕前瘋狂慶祝的畫面，讓他們深刻感受到地主球迷的熱情，並期盼帶著這股能量在世界盃走得更遠。

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