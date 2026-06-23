世足賽／梅西登進球王續寫傳奇 隊友讚：他讓我們把奇蹟當成日常

2026年世足賽分組賽阿根廷今天以2：0擊退奧地利，順利挺進32強，其中隊長梅西（Lionel Messi）用梅開二度的瘋狂表現，打破了克洛澤（Miroslav Klose）世足賽的進球紀錄，而一路見證梅西續寫足壇紀錄的阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）就直言，用任何的讚美都已經無法形容梅西。

這場歷史之夜的開局險些寫下不同劇本，比賽開踢後不久阿根廷獲得點球機會，但在全場屏息注視下，梅西的操刀竟意外偏出，現場瞬間陷入死寂，隨後奧地利更趁勢發動一波猛攻。梅西賽後也坦言，點球踢得很糟糕，當下非常憤怒。但好在球隊迅速扭轉了局勢，在第38分鐘，他用標誌性的左腳破門救贖，並在傷停補時再下一城。

阿根廷主帥斯卡洛尼直言，用任何的讚美都已經無法形容梅西。 美聯社

「當他被激怒、被點燃時，所有人也都會跟著熱血沸騰。」阿根廷主帥斯卡洛尼賽後坦言，儘管球隊一度陷入掙扎，但梅西展現了無與倫比的領袖韌性，「即使踢丟點球，他依然積極逼搶、百分之百投入。我已經不知道還能用什麼詞彙來形容他，任何讚美都不夠了。」

在隊友們眼中更是對梅西滿是不可思議的崇拜，後衛馬丁內斯（Lisandro Martínez）讚嘆，「令人印象深刻，他每場比賽所展現的一切，都配得上這個榮耀，他讓我們把這一切奇蹟都當成了日常。」中場帕雷德斯（Leandro Paredes）也直呼，「他真的從未停止帶給我們驚喜。」