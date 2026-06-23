世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

首戰演出「帽子戲法」的阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），今天小組第二戰碰奧地利第38分鐘就攻破球門，生涯世界盃進球數累積到17顆，超越德國名將克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃史上「進球王」；下半場傷停補時階段，他再追加進球，「梅開二度」下助衛冕軍以2：0奪下2連勝，提前晉級32強淘汰賽。

梅西第一場獨進3球，進球數就追上克洛澤，同以16球並列世界盃進球紀錄。今天他第9分鐘就有破紀錄可能，但罰球絕佳機會卻踢偏，不過第38分鐘他在中路左腳勁射破網，改寫世界盃紀錄。

這也是梅西生涯第120顆國際賽進球，史上僅落後葡萄牙球應C羅（Cristiano Ronaldo）的143球。

兩天後將過39歲生日的梅西，下半場補時階段又找到破門機會，他補射得手攻進阿根廷第二球，單場「梅開二度」，生涯世界盃進球數更推到18顆；最後階段梅西還有自由球機會，雖沒能再破網，兩戰合計攻下5球，仍率阿根廷挺進淘汰賽。

阿根廷12次射門、4次射正，兩球都由梅西包辦，世界盃累積18顆進球的他也成為世界盃史上第3位連續6場都有進球紀錄的選手，加入1958年的法國方丹（Just Fontaine）和1970年巴西的雅爾金諾（Jairzinho）行列。

梅西第一顆世界盃進球是2006年6月16日，當時他才18歲，20年後他在第6度征戰寫下紀錄，且有望持續推高「梅西障礙」。