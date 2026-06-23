世足賽／梅西踢丟罰球... 上半場仍破門 17球登上歷史進球王

首戰演出「帽子戲法」，阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天小組第二戰碰奧地利馬上締造新紀錄，他第9分鐘雖踢丟罰球，但第38分鐘勁射破網，不但助阿根廷取得1球領先，生涯世界盃進球數更累積到17顆，超越德國名將克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃史上「進球王」。

不只進球數登頂，梅西今天第9分鐘罰球踢偏也寫下世界盃新紀錄，他執行第7次罰球、失腳3次都是世界盃最多，這次罰球落空也是本屆美加墨世界盃第一顆踢丟的罰球。

兩天後將過39歲生日的梅西，第38分鐘把握住機會，左腳勁射攻進生涯第17顆世界盃進球，這記進球也讓他寫下另項紀錄，成為世界盃史上第3位連續6場都有進球紀錄的選手，另外兩人分別是1958年的法國方丹（Just Fontaine）和1970年巴西的雅爾金諾（Jairzinho）。