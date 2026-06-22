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世足賽／日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 大陸網友反應強烈

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
世界盃日本對突尼西亞之戰，有日本球迷被指帶「旭日旗」入場。而旭日旗一向被視為日本軍旗，引起大陸網友不滿和批評。（微博＠JR體角日記）
世界盃日本對突尼西亞之戰，有日本球迷被指帶「旭日旗」入場。而旭日旗一向被視為日本軍旗，引起大陸網友不滿和批評。（微博＠JR體角日記）

周六美加墨世界盃F組次輪比賽，日本對突尼西亞，結果日本以4:0獲勝，收下亞洲球隊在世界盃舞台最大比數勝仗。但球場上，有中國大陸網友反映，現場有日本球迷帶著日本軍旗「旭日旗」入場，是揭亞洲國家民眾的傷疤。

由於「旭日旗」一直被指是具日本軍國主義色彩，故球迷批評為是對二戰受日本侵略或殺害民眾的國家揭歷史傷疤。

微博「JR體角日記」貼出多張日本球迷帶到「旭日旗」入場觀看球賽，博主認為是「行為激怒亞洲，一邊是歷史傷疤，一邊是賽『助威工具』」。貼文指稱，國際足聯（又稱國際足協）對此保持沉默。

大陸網民紛紛在評論區表示，「日式軍旗豈可堂皇入賽場地? 必須明辨是非！」、「相當於德軍納粹的卐字旗」、「納粹旗管不管？」 、「這種侮辱亞洲的行為不應被容忍，國際賽事要注重維護正義。」

有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（微博＠JR體角日記）
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（微博＠JR體角日記）

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