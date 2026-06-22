快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／烏拉圭致命失誤 教頭坦言付出慘痛代價

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
烏拉圭致命失誤，教頭畢爾沙(中)坦言付出慘痛代價。 法新社
烏拉圭致命失誤，教頭畢爾沙(中)坦言付出慘痛代價。 法新社

曾兩度奪下世界盃冠軍的南美強權烏拉圭，今天卻被大西洋小國維德角逼平，兩場和局讓晉級拉警報，總教練畢爾沙（Marcelo Bielsa）坦言球隊為失誤付出慘痛代價。

烏拉圭首戰被沙烏地阿拉伯逼平，今天碰首度踢進世界盃的維德角，第21分鐘就被皮納（Kevin Pina）自由球破網，這記「世界波」是維德角史上第一顆世界盃進球。烏拉圭雖在阿勞霍（Maximiliano Araújo）第44分鐘在球門前「魚躍龍門」頭錘補進守門員撲出的球，補時階段卡諾比奧（Agustín Canobbio）再進球，上半場以2：1超前，但下半場卻出現嚴重的後防失誤，讓維德角替補上陣的瓦雷拉（Hélio Varela）第61分鐘攻進追平球，錯失帶回3分積分的機會。

烏拉圭全場百分之52的控球率遠高於維德角，但17次射門只有2次射正，尤其下半場的失誤尤其致命，總教練畢爾沙說：「沒有仙丹妙藥可以彌補這些錯誤。毋庸置疑，我們為這些錯誤付出了慘痛代價。」

烏拉圭目前只獲得2分積分，且小組最終戰將碰「無敵艦隊」西班牙，晉級拉警報；維德角將和沙烏地阿拉伯碰頭，勝隊就有機會搶進分組前2的晉級行列。

2026世足賽

烏拉圭 世足賽 維德角 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／維德角續寫黑馬驚奇 2比2逼平烏拉圭

世足賽／烏拉圭遭維德角逼平 戰局陷入膠著 兩隊握手言和各取一分

世足賽／歷史首見40歲門將大對決 維德角逼平烏拉圭挑戰進32強

世足賽／烏拉圭阿勞霍第80分鐘進球驚險扳平沙國 亞洲球隊續保不敗

相關新聞

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

2026年世界盃足球賽G組分組賽於台灣時間6月22日凌晨3點展開，由歐洲紅魔比利時對陣亞洲勁旅伊朗。兩隊在經過90分鐘的激烈交鋒後，均未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和。本場比賽雙方防守端表現優異

世足賽／歪樓！南韓球衣「撞衫」衛生紙 守門員還不同品牌

2026世足賽火熱開打，除了場上球技比拚，各國球員的身著戰袍也成為熱議話題。近日一名網友在Threads上分享，他在觀賽時越看越覺得不對勁，忍不住發文表示「南韓隊這套衣服好像Costco的衛生紙」，更在留言區直呼「很像看到一包一包衛生紙在足球場上跑」。貼文曝光後，短時間內已吸引超過26萬名網友瀏覽。

世足賽／烏拉圭致命失誤 教頭坦言付出慘痛代價

曾兩度奪下世界盃冠軍的南美強權烏拉圭，今天卻被大西洋小國維德角逼平，兩場和局讓晉級拉警報，總教練畢爾沙（Marcelo Bielsa）坦言球隊為失誤付出慘痛代價。

世足／賽前換帥！突尼西亞小組賽二連敗遭淘汰 球員淚訴：倉促拼湊的隊伍怎麼贏

突尼西亞日前在世界盃小組賽0：4輸給日本後，以2連敗確定無緣晉級32強。賽後受訪時陣中後衛阿布迪（Ali Abdi）情緒潰堤，控訴國家對足球的不重視，導致隊伍分崩離析、毫無默契可言。

世足賽／伊朗與比利時踢平 洛杉磯更衣室留感謝字條

伊朗代表隊今天在SoFi體育場更衣室留下字條，感謝洛杉磯在世界盃期間的熱情款待，並表示在世界盃以0比0與比利時踢和、保住...

世足賽／日本4比0橫掃突尼西亞！巴西媒體讚「開派對」 球迷：不想對上

日本在世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，創下隊史單場最多進球紀錄，也讓外界重新評估其在本屆賽事的競爭力。隨著晉級形勢浮現，日本若以小組前二進入淘汰賽，32強就可能提前對上強敵巴西；對此，不僅巴西媒體出現警戒聲音，球迷也直呼「日本很可怕」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。