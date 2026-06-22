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世足／連兩戰踢和陷淘汰邊緣 比利時主帥：缺乏終結的臨門一腳

聯合新聞網／ 綜合報導
比利時世界盃小組賽連兩場踢和，晉級出現懸念。主帥賈西亞表示，球隊錯失太多次得分機會。 路透社
比利時世界盃小組賽連兩場踢和，晉級出現懸念。主帥賈西亞表示，球隊錯失太多次得分機會。 路透社

2018年世界盃季軍的強權比利時本屆賽事困難重重，日前對上埃及才以1：1踢和，今天與伊朗一戰又再次以0：0和局收場，目前僅累積2分積分，晉級出現懸念。賽後受訪時，比利時主帥賈西亞（Rudi Garcia）就點出問題，表示球隊在這場比賽讓機會錯失太多次。

本戰比利時掌握59%控球率的絕對進攻優勢，完成23次射門7次射正，卻始終無法突破伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）賈西亞對此也認可子弟兵戰術執行沒有太大問題，「我們主導了比賽，但卻浪費了太多機會，缺乏終結比賽的臨門一腳。」

而後衛恩戈伊（Nathan Ngoy）遭紅牌驅逐出場更是對比利時困境的打擊，賈西亞分析，在這最後30分鐘缺少一人真的很困難，「我們本來應該能以3球優勢取勝，但創造了很多機會就是沒辦法進球，戰術再完美進不了球就不會贏。」

連兩戰未能告捷，讓比利時以2分積分面臨連兩屆世界盃止步小組賽的危機。不過賈西亞也對球員信心喊話：「現在正是需要贏球的狀況，我當然希望開局可以更完美，但這就是足球，也是人生。」接下來比利時將迎戰最後一場小組賽的對手紐西蘭，爭取晉級名額，「現在最重要的就是休息跟恢復，然後準備這場決定命運的比賽。」賈西亞說道。

2026世足賽

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