世足／賽前換帥！突尼西亞小組賽二連敗遭淘汰 球員淚訴：倉促拼湊的隊伍怎麼贏

突尼西亞日前在世界盃小組賽0：4輸給日本後，以2連敗確定無緣晉級32強。賽後受訪時陣中後衛阿布迪（Ali Abdi）情緒潰堤，控訴國家對足球的不重視，導致隊伍分崩離析、毫無默契可言。

突尼西亞小組賽連兩戰都慘遭血洗，首場比賽面對瑞典以1：5吞敗，日前交戰日本更是被0：4完封，讓阿布迪受訪時崩潰淚灑現場。他首先對突尼西亞的球迷道歉，認為隊伍沒能拿出好表現，隨後則控訴道：「我們根本沒有時間訓練、培養默契，遇到問題不是解決，而是直接把整支球隊打掉重來，我們得跟一群完全沒有共事過的隊友出賽世界盃。」

阿布迪以日本為例，指出對手陣容用了好幾年磨合，這次世界盃選手基本上也大致相同，「而我們在世界盃前一個月才換新教練，用倉促拼湊的隊伍來挑戰準備多年的強隊怎麼可能贏。」

但阿布迪也強調，並非要整支球隊換血或完全改組，而是希望能用更長的時間與隊友備戰、培養默契，同時將結構性的根本問題解決，「打造一支完整的球隊需要時間訓練，一個月、兩個月三個月都不夠，在比賽前一切從頭來過是不可能成功的。」