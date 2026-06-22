快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／伊朗與比利時踢平 洛杉磯更衣室留感謝字條

中央社／ 加州印格塢21日綜合外電報導
伊朗隊回應球迷的支持。 法新社
伊朗隊回應球迷的支持。 法新社

伊朗代表隊今天在SoFi體育場更衣室留下字條，感謝洛杉磯在世界盃期間的熱情款待，並表示在世界盃以0比0與比利時踢和、保住晉級淘汰賽的生機後，他們帶著尊嚴離開。

路透社報導，洛杉磯承辦伊朗至今在G組的兩場比賽，如今伊朗國家代表隊在比賽間隙期間，將返回位於墨西哥蒂華納（Tijuana）的基地。

由於在美國的逗留受到限制，加上多名伊朗球隊工作人員與員工遭禁止入境，伊朗國家足球隊在賽事期間都以蒂華納為基地，並往返美國參加比賽。

美國官員表示，將持續評估伊朗隊的旅行安排，同時關於放寬部分限制的討論也在持續進行中。

根據伊朗足球協會公布的手寫字條，伊朗國家足球隊說：「從數千年前的古波斯到今日文明的伊朗，伊朗的精神始終長存且堅定不移。」

「感謝洛杉磯的熱情款待。我們帶著自豪來到洛杉磯，懷著榮譽參賽，如今帶著尊嚴離開。」

這張字條也感謝伊朗支持者在兩場比賽中，為伊朗隊傾注「心力、聲音與靈魂」，並在結尾呼籲各國保持和平、尊重與友誼。

伊朗總教練卡蘭諾伊（Amir Ghalenoei）多次批評對伊朗實施的旅行限制，表示伊朗面臨的挑戰是其他隊伍未曾經歷過的。

伊朗在SoFi體育場（SoFi Stadium）首戰以2比2與紐西蘭握手言和，最後一場分組賽將在西雅圖與埃及捉對廝殺。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／美國堅持伊朗世足旅行限制 朱利安尼：持續評估

世足賽／伊朗總教練獲告知 美國將放寬世界盃第3戰旅行限制

世足賽／賽後就遭美國要求出境 伊朗教頭痛批：我們是最受壓迫球隊

世足賽／美伊達成和平協議同一天 伊朗隊抵達洛杉磯訓練備戰

相關新聞

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

2026年世界盃足球賽G組分組賽於台灣時間6月22日凌晨3點展開，由歐洲紅魔比利時對陣亞洲勁旅伊朗。兩隊在經過90分鐘的激烈交鋒後，均未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和。本場比賽雙方防守端表現優異

世足賽／歪樓！南韓球衣「撞衫」衛生紙 守門員還不同品牌

2026世足賽火熱開打，除了場上球技比拚，各國球員的身著戰袍也成為熱議話題。近日一名網友在Threads上分享，他在觀賽時越看越覺得不對勁，忍不住發文表示「南韓隊這套衣服好像Costco的衛生紙」，更在留言區直呼「很像看到一包一包衛生紙在足球場上跑」。貼文曝光後，短時間內已吸引超過26萬名網友瀏覽。

世足／賽前換帥！突尼西亞小組賽二連敗遭淘汰 球員淚訴：倉促拼湊的隊伍怎麼贏

突尼西亞日前在世界盃小組賽0：4輸給日本後，以2連敗確定無緣晉級32強。賽後受訪時陣中後衛阿布迪（Ali Abdi）情緒潰堤，控訴國家對足球的不重視，導致隊伍分崩離析、毫無默契可言。

世足賽／伊朗與比利時踢平 洛杉磯更衣室留感謝字條

伊朗代表隊今天在SoFi體育場更衣室留下字條，感謝洛杉磯在世界盃期間的熱情款待，並表示在世界盃以0比0與比利時踢和、保住...

世足賽／日本4比0橫掃突尼西亞！巴西媒體讚「開派對」 球迷：不想對上

日本在世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，創下隊史單場最多進球紀錄，也讓外界重新評估其在本屆賽事的競爭力。隨著晉級形勢浮現，日本若以小組前二進入淘汰賽，32強就可能提前對上強敵巴西；對此，不僅巴西媒體出現警戒聲音，球迷也直呼「日本很可怕」。

世足賽／等了92年！埃及3比1逆轉紐西蘭 勇奪隊史首勝

同樣尋求世界盃首勝的埃及和紐西蘭，今天壓軸戰正面交鋒，紐西蘭上半場雖靠瑟爾曼（Finn Surman）率先靠頭錘破網，但埃及下半場火力大放送，齊柯（Mostafa Zico）第58分鐘踢進追平球，當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）第67分鐘補刀，特雷澤蓋（Trézéguet）第82分鐘追加保險，助埃及以3：1逆轉紐西蘭，4度參賽終於迎接隊史首勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。