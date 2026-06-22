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世足賽／歪樓！南韓球衣「撞衫」衛生紙 守門員還不同品牌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads上分享，觀賽時越看越覺得南韓隊這套球衣像Costco的衛生紙。合成圖／路透、好市多官網
一名網友在Threads上分享，觀賽時越看越覺得南韓隊這套球衣像Costco的衛生紙。合成圖／路透、好市多官網

2026世足賽火熱開打，除了場上球技比拚，各國球員的戰袍也成為熱議話題。近日一名網友在Threads上分享，說在觀賽時越看越覺得不對勁，忍不住發文寫道「南韓隊這套衣服好像Costco的衛生紙」，更在留言區直呼「很像看到一包一包衛生紙在足球場上跑」。貼文曝光後，短時間內已吸引超過26萬名網友瀏覽。

該貼文下方湧入大批網友熱烈討論，不少人笑回「哈哈哈難怪我覺得莫名眼熟」、「笑死，但還滿好看耶，很不像足球衣」，還有人拿模型實際測試，「就配色來說還真的有點類似」。

也有專業網友指出，這套球衣的顏色背後其實大有來頭，「這個顏色代表韓國國花木槿花的顏色，但真的超級像costco衛生紙」，還有網友開玩笑提醒原PO「感覺你會被韓國人網攻」，逗趣反應讓嚴肅的球賽增添不少趣味。

除了上述南韓隊的客場球衣之外，也有不少眼尖網友點名其他國家的球服設計，紛紛列出心目中的「既視感清單」。例如克羅埃西亞隊標誌性的藍色棋盤格球衣，就被笑稱是「全家咖啡隊」；而南韓隊守門員球衣也像另一個品牌的衛生紙，「守門員大哥是五月花」。

克羅埃西亞球衣：全家咖啡

克羅埃西亞球衣與全家咖啡。合成圖／全家官網、路透
克羅埃西亞球衣與全家咖啡。合成圖／全家官網、路透

南韓守門員球衣：五月花衛生紙

南韓守門員球衣像五月花衛生紙。合成圖／路透、屈臣氏官網
南韓守門員球衣像五月花衛生紙。合成圖／路透、屈臣氏官網

事實上，據外媒報導，南韓隊這款客場球衣由Nike設計，主色調為全新的「Space Purple（太空紫）」，視覺效果十分醒目。Nike標誌和韓國隊徽均採用薄荷綠色，並以「Global Blue（全球藍）」勾邊，在紫色背景上形成清新且現代的對比效果。球衣最大的亮點在於正面覆蓋的大面積花卉圖案，使整體設計極具藝術感，也顯得頗為大膽和非傳統。

該款球衣設計靈感來自韓國國花——木槿花（無窮花，Mugunghwa，學名Hibiscus syriacus）。該花象徵堅韌、不屈與永恆之美，這些價值觀也與韓國的國家精神緊密相連。

2026世足賽

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