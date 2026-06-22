快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／日本4比0橫掃突尼西亞！巴西媒體讚「開派對」 球迷：不想對上

聯合新聞網／ 綜合報導
日本在世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，有機會進入32強。 路透
日本在世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，有機會進入32強。 路透

日本世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，創下隊史單場最多進球紀錄，也讓外界重新評估其在本屆賽事的競爭力。隨著晉級形勢浮現，日本若以小組前二進入淘汰賽，32強就可能提前對上強敵巴西；對此，不僅巴西媒體出現警戒聲音，球迷也直呼「日本很可怕」。

本場比賽，日本隊從開賽即掌握主動，控球率達59%，射門11次、其中6次射正，反觀突尼西亞全場僅3次射門且沒有任何射正機會，整體局勢幾乎呈現一面倒。日本透過高強度壓迫與流暢傳導，多次撕開對手防線，展現明顯優勢。

進球過程方面，日本隊火力全面開啟。比賽中先由鎌田大地把握機會破門，隨後團隊持續施壓拉開比分；中場配合下再由上田綺世完成進球擴大領先。下半場伊東純也面對門將冷靜推射得分，而上田則在禁區接獲傳中後以頭球破網，完成梅開二度

，終場日本隊4比0拿下勝利。

日本球員鐮田大地（15號）慶祝攻入球隊對突尼西亞的首顆進球。 美聯社
日本球員鐮田大地（15號）慶祝攻入球隊對突尼西亞的首顆進球。 美聯社

在比賽進行期間，巴西最大媒體集團之一《Globo》旗下《Globo Esporte》官方社群帳號也持續更新戰況，甚至以「這已經變成日本隊的舞會」形容場上局勢。隨著比分逐漸拉開，相關貼文語氣也從觀察轉為驚嘆，形容日本在場上展現壓倒性攻擊力，並感嘆觀眾可能錯過了一場「日本的派對」。

賽後，日本媒體《THE DIGEST》整理社群反應指出，部分巴西球迷在網路留言直呼「日本很可怕」、「不想在比賽中遇到日本」、「不想看到這支球隊對上巴西」。報導並提到，隨著日本展現出對強隊的競爭能力，巴西球迷也開始對未來比賽狀況擔憂。

依照賽制推演，日本若要在淘汰賽避開強敵巴西，最後一輪小組賽除需全力爭勝外，也必須爭取分組較佳排名。事實上，日本近年面對巴西並非完全處於下風。雙方在去年10月的國際友誼賽中交手時，日本一度落後兩球，但在下半場連追3球完成逆轉，最終以3比2擊敗巴西，寫下隊史對戰巴西的重要勝利之一。

2026世足賽

世足彩蛋 2026美加墨世足 巴西 突尼西亞 日本 日本隊 世界盃

延伸閱讀

世足賽／首度單場進4球！日本大勝突尼西亞寫一票紀錄

世足賽／森保一讚日本隊韌性逼和荷蘭 久保建英傷退成隱憂

世足賽／內馬爾持續缺陣、庫尼亞梅開二度 巴西3：0擊敗海地

世足賽／日本「紀錄秀」 打開晉級道路

相關新聞

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

2026年世界盃足球賽G組分組賽於台灣時間6月22日凌晨3點展開，由歐洲紅魔比利時對陣亞洲勁旅伊朗。兩隊在經過90分鐘的激烈交鋒後，均未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和。本場比賽雙方防守端表現優異

世足賽／歪樓！南韓球衣「撞衫」衛生紙 守門員還不同品牌

2026世足賽火熱開打，除了場上球技比拚，各國球員的身著戰袍也成為熱議話題。近日一名網友在Threads上分享，他在觀賽時越看越覺得不對勁，忍不住發文表示「南韓隊這套衣服好像Costco的衛生紙」，更在留言區直呼「很像看到一包一包衛生紙在足球場上跑」。貼文曝光後，短時間內已吸引超過26萬名網友瀏覽。

世足／賽前換帥！突尼西亞小組賽二連敗遭淘汰 球員淚訴：倉促拼湊的隊伍怎麼贏

突尼西亞日前在世界盃小組賽0：4輸給日本後，以2連敗確定無緣晉級32強。賽後受訪時陣中後衛阿布迪（Ali Abdi）情緒潰堤，控訴國家對足球的不重視，導致隊伍分崩離析、毫無默契可言。

世足賽／伊朗與比利時踢平 洛杉磯更衣室留感謝字條

伊朗代表隊今天在SoFi體育場更衣室留下字條，感謝洛杉磯在世界盃期間的熱情款待，並表示在世界盃以0比0與比利時踢和、保住...

世足賽／日本4比0橫掃突尼西亞！巴西媒體讚「開派對」 球迷：不想對上

日本在世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，創下隊史單場最多進球紀錄，也讓外界重新評估其在本屆賽事的競爭力。隨著晉級形勢浮現，日本若以小組前二進入淘汰賽，32強就可能提前對上強敵巴西；對此，不僅巴西媒體出現警戒聲音，球迷也直呼「日本很可怕」。

世足賽／等了92年！埃及3比1逆轉紐西蘭 勇奪隊史首勝

同樣尋求世界盃首勝的埃及和紐西蘭，今天壓軸戰正面交鋒，紐西蘭上半場雖靠瑟爾曼（Finn Surman）率先靠頭錘破網，但埃及下半場火力大放送，齊柯（Mostafa Zico）第58分鐘踢進追平球，當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）第67分鐘補刀，特雷澤蓋（Trézéguet）第82分鐘追加保險，助埃及以3：1逆轉紐西蘭，4度參賽終於迎接隊史首勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。