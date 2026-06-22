世足賽／日本4比0橫掃突尼西亞！巴西媒體讚「開派對」 球迷：不想對上

日本在世界盃小組賽第二戰以4比0大勝突尼西亞，創下隊史單場最多進球紀錄，也讓外界重新評估其在本屆賽事的競爭力。隨著晉級形勢浮現，日本若以小組前二進入淘汰賽，32強就可能提前對上強敵巴西；對此，不僅巴西媒體出現警戒聲音，球迷也直呼「日本很可怕」。

本場比賽，日本隊從開賽即掌握主動，控球率達59%，射門11次、其中6次射正，反觀突尼西亞全場僅3次射門且沒有任何射正機會，整體局勢幾乎呈現一面倒。日本透過高強度壓迫與流暢傳導，多次撕開對手防線，展現明顯優勢。

進球過程方面，日本隊火力全面開啟。比賽中先由鎌田大地把握機會破門，隨後團隊持續施壓拉開比分；中場配合下再由上田綺世完成進球擴大領先。下半場伊東純也面對門將冷靜推射得分，而上田則在禁區接獲傳中後以頭球破網，完成梅開二度

，終場日本隊4比0拿下勝利。

日本球員鐮田大地（15號）慶祝攻入球隊對突尼西亞的首顆進球。 美聯社

在比賽進行期間，巴西最大媒體集團之一《Globo》旗下《Globo Esporte》官方社群帳號也持續更新戰況，甚至以「這已經變成日本隊的舞會」形容場上局勢。隨著比分逐漸拉開，相關貼文語氣也從觀察轉為驚嘆，形容日本在場上展現壓倒性攻擊力，並感嘆觀眾可能錯過了一場「日本的派對」。

賽後，日本媒體《THE DIGEST》整理社群反應指出，部分巴西球迷在網路留言直呼「日本很可怕」、「不想在比賽中遇到日本」、「不想看到這支球隊對上巴西」。報導並提到，隨著日本展現出對強隊的競爭能力，巴西球迷也開始對未來比賽狀況擔憂。

依照賽制推演，日本若要在淘汰賽避開強敵巴西，最後一輪小組賽除需全力爭勝外，也必須爭取分組較佳排名。事實上，日本近年面對巴西並非完全處於下風。雙方在去年10月的國際友誼賽中交手時，日本一度落後兩球，但在下半場連追3球完成逆轉，最終以3比2擊敗巴西，寫下隊史對戰巴西的重要勝利之一。