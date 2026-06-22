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世足賽／等了92年！埃及3比1逆轉紐西蘭 勇奪隊史首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
埃及當家球星薩拉赫(左)率領球隊3：1逆轉紐西蘭，迎接隊史首勝。 路透社
埃及當家球星薩拉赫(左)率領球隊3：1逆轉紐西蘭，迎接隊史首勝。 路透社

同樣尋求世界盃首勝的埃及紐西蘭，今天壓軸戰正面交鋒，紐西蘭上半場雖靠瑟爾曼（Finn Surman）率先靠頭錘破網，但埃及下半場火力大放送，齊柯（Mostafa Zico）第58分鐘踢進追平球，當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）第67分鐘補刀，特雷澤蓋（Trézéguet）第82分鐘追加保險，助埃及以3：1逆轉紐西蘭，4度參賽終於迎接隊史首勝。

埃及1934年首度參加世界盃，過去三度參賽不曾奪勝，本屆首戰1：1逼平比利時，今天再迎接等待92年的歷史首勝，4分積分在手躍居G組龍頭；連兩場都踢平的比利時和伊朗各拿2分積分，還在等隊史首勝的紐西蘭以1分敬陪末座。

紐西蘭今天先靠頭錘破門，齊柯也以頭錘還以顏色；薩拉赫9分鐘後在勁射破網，替補上場的特雷澤蓋再以頭錘建功，埃及25分鐘內就攻進3球，其中2球是頭錘，成為史上第二隊世界盃單場有2記頭錘破門的非洲隊伍。

埃及賽後全隊開心敬祝隊史首勝時刻，不過目前4分在手還沒取得32強淘汰賽門票，1分的紐西蘭也尚未淘汰。埃及小組最終戰將碰伊朗，比利時及和紐西蘭交手。

2026世足賽

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