快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／歷史首見40歲門將大對決 維德角逼平烏拉圭挑戰進32強

中央社／ 綜合外電報導
40歲烏拉圭門將穆斯萊拉(左)對上40歲維德角門將沃津哈，寫下世足賽歷史紀錄。 美聯社
40歲烏拉圭門將穆斯萊拉(左)對上40歲維德角門將沃津哈，寫下世足賽歷史紀錄。 美聯社

首度闖進世界盃會內賽的維德角延續黑馬本色，繼首戰爆冷踢平西班牙後，今天在落後情況下追平比分，終場以2比2逼和烏拉圭。

美聯社與法新社報導，維德角在第21分鐘由皮納（Kevin Pina）主罰自由球破門，攻入隊史世界盃首球，意外先馳得點。不過，兩屆世界冠軍烏拉圭於上半場結束前連進兩球，分別由艾拉烏喬（MaximilianoAraujo）和卡諾比奧（Agustin Canobbio）建功，助球隊在中場前以2比1反超。

然而到了第61分鐘，40歲烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）失誤，讓瓦雷拉（Helio Varela）替維德角追平比分的關鍵一球，最終雙方皆未能再破門，握手言和。

維德角目前在H組順利取得2分積分，晉級淘汰賽的希望大增。這支非洲島國將於27日迎來最後一場分組賽，對手是先前以0比4慘敗給西班牙的沙烏地阿拉伯，維德角只要全力搶勝，就有極大機會能確保歷史性地闖進32強淘汰賽。

反觀傳統南美勁旅烏拉圭，繼首戰遭沙烏地1比1逼和後，本場再次遭排名較低的對手逼平，出線形勢岌岌可危。烏拉圭最後一戰將遭遇歐洲冠軍西班牙，屆時恐怕非勝不可，才能避免連兩屆在小組賽遭淘汰。

對於維德角的沃津哈（Vozinha）來說，這場比賽又是無比難忘的時刻。這位40歲門將在對西班牙時大放異彩後成為本屆黑馬球員之一，而這場比賽他的母親也坐在觀眾席上觀戰；日前對戰西班牙時，她因為無法取得簽證而錯過了歷史性的第一場比賽。

這場比賽也寫下了世界盃的歷史新頁，成為賽史上首場由兩名年滿40歲的先發門將同場較勁的比賽。迎來生涯第18場世界盃出賽的烏拉圭門將穆斯萊拉，剛於本月16日度過40歲生日。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／維德角續寫黑馬驚奇 2比2逼平烏拉圭

世足賽／烏拉圭遭維德角逼平 戰局陷入膠著 兩隊握手言和各取一分

世足賽／烏拉圭阿勞霍第80分鐘進球驚險扳平沙國 亞洲球隊續保不敗

世足賽／得勢不得分！西班牙遭維德角頑強逼平各拿一分

相關新聞

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

2026年世界盃足球賽G組分組賽於台灣時間6月22日凌晨3點展開，由歐洲紅魔比利時對陣亞洲勁旅伊朗。兩隊在經過90分鐘的激烈交鋒後，均未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和。本場比賽雙方防守端表現優異

世足賽／最差處境下逼和比利時 伊朗教頭讚球員完成「漂亮一戰」

和首戰同樣是和局作收，伊朗總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）對今天和比利時的0：0結果有不同註解，他成這場比賽是在最差狀態下的「漂亮一戰」。

世足賽／歷史首見40歲門將大對決 維德角逼平烏拉圭挑戰進32強

首度闖進世界盃會內賽的維德角延續黑馬本色，繼首戰爆冷踢平西班牙後，今天在落後情況下追平比分，終場以2比2逼和烏拉圭

世足賽／梅開二度打臉酸民？西班牙球星：沒想證明自己

身為本屆美加墨世界盃冠軍熱門，「無敵艦隊」西班牙隊小組賽首戰卻被維德角隊意外0：0逼和，今天碰沙烏地阿拉伯重振旗鼓，開賽才10分鐘超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）就率先破網，奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）更在3分鐘內連進兩球，助隊寫下4：0大勝，以4分積分在H組獨居龍頭。

世足賽／烏拉圭遭維德角逼平 戰局陷入膠著 兩隊握手言和各取一分

2026年6月22日清晨六時，世界盃足球賽H組小組賽迎來一場高張力的對決，傳統強權烏拉圭與非洲勁旅維德角展開正面交鋒。雙方在歷經九十分鐘激烈對抗後，最終以2比2握手言和。維德角憑藉高效的防守反擊頑強抵

世足賽／維德角續寫黑馬驚奇 2比2逼平烏拉圭

初次闖進世界盃的大西洋小國維德角，處女秀逼平「無敵艦隊」西班牙技驚四座，今天小組賽第2戰再度演出驚奇，面對FIFA世界排名19的南美強權烏拉圭，維德角第21分鐘率先破網，烏拉圭上半場雖連進2球超前，但維德角把握下半場的對手邊線球失誤、攻進追平球，最終以2：2逼和烏拉圭，兩戰都有1分積分進帳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。