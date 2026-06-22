世足賽／歷史首見40歲門將大對決 維德角逼平烏拉圭挑戰進32強

首度闖進世界盃會內賽的維德角延續黑馬本色，繼首戰爆冷踢平西班牙後，今天在落後情況下追平比分，終場以2比2逼和烏拉圭。

美聯社與法新社報導，維德角在第21分鐘由皮納（Kevin Pina）主罰自由球破門，攻入隊史世界盃首球，意外先馳得點。不過，兩屆世界冠軍烏拉圭於上半場結束前連進兩球，分別由艾拉烏喬（MaximilianoAraujo）和卡諾比奧（Agustin Canobbio）建功，助球隊在中場前以2比1反超。

然而到了第61分鐘，40歲烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）失誤，讓瓦雷拉（Helio Varela）替維德角追平比分的關鍵一球，最終雙方皆未能再破門，握手言和。

維德角目前在H組順利取得2分積分，晉級淘汰賽的希望大增。這支非洲島國將於27日迎來最後一場分組賽，對手是先前以0比4慘敗給西班牙的沙烏地阿拉伯，維德角只要全力搶勝，就有極大機會能確保歷史性地闖進32強淘汰賽。

反觀傳統南美勁旅烏拉圭，繼首戰遭沙烏地1比1逼和後，本場再次遭排名較低的對手逼平，出線形勢岌岌可危。烏拉圭最後一戰將遭遇歐洲冠軍西班牙，屆時恐怕非勝不可，才能避免連兩屆在小組賽遭淘汰。

對於維德角的沃津哈（Vozinha）來說，這場比賽又是無比難忘的時刻。這位40歲門將在對西班牙時大放異彩後成為本屆黑馬球員之一，而這場比賽他的母親也坐在觀眾席上觀戰；日前對戰西班牙時，她因為無法取得簽證而錯過了歷史性的第一場比賽。

這場比賽也寫下了世界盃的歷史新頁，成為賽史上首場由兩名年滿40歲的先發門將同場較勁的比賽。迎來生涯第18場世界盃出賽的烏拉圭門將穆斯萊拉，剛於本月16日度過40歲生日。