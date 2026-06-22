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世足賽／維德角續寫黑馬驚奇 2比2逼平烏拉圭
初次闖進世界盃的大西洋小國維德角，處女秀逼平「無敵艦隊」西班牙技驚四座，今天小組賽第2戰再度演出驚奇，面對FIFA世界排名19的南美強權烏拉圭，維德角第21分鐘率先破網，烏拉圭上半場雖連進2球超前，但維德角把握下半場的對手邊線球失誤、攻進追平球，最終以2：2逼和烏拉圭，兩戰都有1分積分進帳。
FIFA世界排名僅63的維德角，小組最終戰將碰沙烏地阿拉伯，若再和局或是奪勝，有機會前進32強淘汰賽，續寫黑馬傳奇。
維德角上半場先迎接隊史第一顆進球，皮納（Kevin Pina）第21分鐘獲得自由球機會，他直接從30碼之外直接射門破網，讓維德角首度嘗到領先滋味。
烏拉圭上半場雖在7分鐘連攻進2球，阿勞霍（Maximiliano Araújo）第44分鐘才球門前「魚躍龍門」頭錘補進守門員撲出的球，接續再助攻給隊友卡諾比奧（Agustín Canobbio），讓烏拉圭傷停補時再破網，上半場反以2：1逆轉。
雖取得領先，烏拉圭下半場卻出現嚴重失誤，後防失誤讓維德角逮到反擊機會，烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）衝出來堵門不及，讓維德角把握大空門，替補上陣的瓦雷拉（Hélio Varela）第61分鐘攻進追平球，兩隊最終就以2：2握手言和。
烏拉圭全場百分之52的控球率遠高於維德角，但17次射門只有2次射正，反觀維德角下半場加強進攻，12次射門就有4次射正，再度演出大驚奇。
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