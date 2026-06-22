世足賽／烏拉圭遭維德角逼平 戰局陷入膠著 兩隊握手言和各取一分

2026年6月22日清晨六時，世界盃足球賽H組小組賽迎來一場高張力的對決，傳統強權烏拉圭與非洲勁旅維德角展開正面交鋒。雙方在歷經九十分鐘激烈對抗後，最終以2比2握手言和。維德角憑藉高效的防守反擊頑強抵抗，讓控球率佔優勢的烏拉圭未能順利全取三分。

本場比賽烏拉圭展現出強大的中場控制力，全場掌控高達65%的持球時間，並發動多次攻勢，總計創造17次射門機會。然而，烏拉圭的進攻效率不盡理想，僅有2次射正。反觀維德角雖然控球率僅35%，但在反擊上極具威脅，12次射門中便有4次射正。烏拉圭防守端共出現11次犯規，並領受2張黃牌，頻繁的犯規也讓球隊難以建立穩定的防守節奏。

開賽僅5分鐘，維德角的卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）便因防守動作過大領到黃牌。第20分鐘，烏拉圭本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）亦領到黃牌警告，隨即在第21分鐘，維德角抓住機會，由萊尼尼（Kevin Lenini）破門先馳得點。落後的烏拉圭隨後展開反撲，第44分鐘，阿勞霍（Maxi Araújo）接獲隊友傳球起腳射門，成功打破僵局扳平比分。上半場補時階段第45+6分鐘，阿勞霍再度送出妙傳，助攻隊友卡諾比奧（Agustín Canobbio）射門破網，烏拉圭以2比1超前。易邊再戰，第58分鐘烏拉圭奧利維拉（Mathías Olivera）領到黃牌；第61分鐘，維德角展開反擊，瓦雷拉（Hélio Varela）把握機會起腳破門，將比分追成2比2平手。終了前第90+3分鐘，維德角博爾赫斯（Diney Borges）雖吞下黃牌，但兩隊均無建樹，最終維持平局。

此役平局暴露出烏拉圭在攻勢占優下仍缺乏一擊致命的效率。目前H組積分榜上，西班牙以4分暫居第一；烏拉圭與維德角同積2分，烏拉圭因進球數優勢暫列第二，維德角位居第三，沙烏地阿拉伯則以1分墊底。此役雙方各拿一分，使得H組的晉級形勢更加撲朔迷離，下一輪戰役將成為爭奪十六強門票的關鍵一役。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)