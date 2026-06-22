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世足賽／伊朗爆冷踢平比利時 G組3場皆和戰情膠著

中央社／ 綜合外電報導
比利時與伊朗和局收場，G組目前3場比賽全部以平手作收。圖為比利時進攻遭伊朗門將擋下。 路透
比利時與伊朗和局收場，G組目前3場比賽全部以平手作收。圖為比利時進攻遭伊朗門將擋下。 路透

歐洲勁旅比利時今天以0比0與伊朗握手言和，面臨連兩屆世界盃小組賽出局的危機。比賽結果讓G組目前3場比賽全以和局作收。伊朗須力拚下一場對上埃及時至少搶下積分1分。

法新社報導，比利時本場派出包括德布勞內（KevinDe Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）在內星光熠熠卻逐漸老化的陣容，掌控球權卻久攻不下，將場上最佳進球機會拱手讓給展現強韌鬥志的伊朗，能帶著1分積分離開洛杉磯堪稱幸運。

伊朗前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）上半場曾透過一次精心設計的自由球配合破門得分，但經影像輔助裁判（VAR）複審後確認越位在先而被判無效。下半場比利時恩戈伊（Nathan Ngoy）回傳守門員時發生失誤，在塔雷米衝去搶球時拉倒對方，被紅牌罰下。

比賽開局伊朗採取5人防線，選擇整個上半場大幅退防後場，讓比利時雖掌握控球權，卻只能在禁區附近頻繁傳導，遲遲無法創造具威脅性進攻機會。

上半場兩次最佳機會大爆冷門地全歸伊朗。卡納尼（Hossein Kanani）接獲長傳後轉身低射，遭比利時門將庫特華（Thibaut Courtois）撲出。

頭號射手塔雷米接下來破門得分，但隨即因越位在先而被取消。

這名前國際米蘭（Inter Milan）前鋒繞過比利時人牆接應隊友傳球，迅速轉身將球勁射入網，可惜VAR介入後判決進球無效，讓場邊親伊朗球迷大失所望。

下半場易邊再戰，比利時依舊氣勢未起，塔雷米則再度差點為伊朗打破僵局。卡納尼利用長傳製造機會，塔雷米門前射門又遭庫特華撲救。

比利時主帥賈西亞（Rudi Garcia）在約第60分鐘時一次換上3人，隨即收到效果，德庫伊珀（Maxim DeCuyper）接獲德布勞內橫傳，近距離嘗試破門，遭伊朗門將化解。

替補上場的范內肯（Hans Vanaken）緊接著接獲反彈球補射卻越過橫梁。比利時這才開始對伊朗球門構成較大威脅。

然而「紅魔」馬上遭遇打擊。恩戈伊回傳庫特華時發生失誤，被塔雷米搶斷後不得已動手拉人而被罰紅牌。

比賽尾聲演變成緊張、混亂的膠著戰，德庫伊珀臨門前禁區外低射，依舊與進球擦身而過。終場雙方0比0握手言和。

比賽結果讓G組目前3場比賽全部以平手作收。積分僅2分的比利時最後一場小組賽將對陣本屆世界盃48隊中排名墊底的紐西蘭，或許有機會突圍。

伊朗則需在26日對上埃及時至少搶下1分。由於從墨西哥集訓基地移動至美國出賽時一度面臨簽證困難，隨著相關限制據報導已獲放寬，「波斯鐵騎」希望西雅圖（Seattle）這場關鍵戰役能將心力聚焦比賽本身。

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