世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

2026年世界盃足球賽G組分組賽於台灣時間6月22日凌晨3點展開，由歐洲紅魔比利時對陣亞洲勁旅伊朗。兩隊在經過90分鐘的激烈交鋒後，均未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和。本場比賽雙方防守端表現優異，成功讓對手掛蛋，各帶走1分積分。

整場比賽比利時掌控了絕對的主動權，持球時間高達70%，並發動了23次射門，其中有7次射正，展現出強烈的進攻企圖。相較之下，伊朗採取防守反擊戰術，持球率僅有30%，整場僅有7次射門與3次射正。然而，比利時雖在射門次數上大幅領先，但受限於攻勢熄火，加上伊朗防線組織嚴密，導致比利時始終無法打破僵局。

開賽僅3分鐘，比利時前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）因防守動作過大遭裁判出示黃牌警告。隨後雙方陷入中場拉鋸戰，第33分鐘，伊朗中場伊札圖拉希（Saeed Ezatolahi）同樣因犯規領到黃牌。易邊再戰，急於尋求突破的比利時在第67分鐘遭遇重挫，後衛恩戈伊（Nathan Ngoy）因嚴重犯規，吞紅牌遭驅逐出場。面臨少打一人劣勢的比利時不得不放慢進攻節奏，最終雙方未能破門。

此役過後，G組形勢依舊膠著。伊朗目前以兩和、2分積分及2顆進球暫居小組首位；比利時同樣獲得2分積分，但因進球數略少暫列第二。同組的紐西蘭與埃及目前各積1分緊追其後。這場和局使得G組的晉級形勢更顯鋪朔迷離，下一輪分組賽將成為各隊爭取淘汰賽門票的關鍵之戰。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)