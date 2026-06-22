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世足賽／西班牙掌握絕對優勢 4比0擊潰沙烏地阿拉伯暫居H組榜首

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙對沙烏地阿拉伯的比賽中，西班牙隊的Mikel Oyarzabal在比賽中進球。 美聯社
西班牙對沙烏地阿拉伯的比賽中，西班牙隊的Mikel Oyarzabal在比賽中進球。 美聯社

2026年6月22日，世界盃足球賽H組分組賽迎來重要對決，由西班牙對陣沙烏地阿拉伯。西班牙展現強大的整體戰力，終場以4比0大勝對手，順利全取三分。本場比賽西班牙在攻守兩端皆展現壓倒性實力，迅速奠定勝基，並在防守端展現高強度壓制，成功讓對手掛蛋收場。

數據方面，西班牙完全主導賽事節奏，全場掌控高達67%的持球時間，並透過流暢導角創造出22次射門，其中有8次射正，進攻威脅不斷。反觀沙烏地阿拉伯僅有33%持球率，攻勢全面熄火，整場僅發動3次射門、1次射正，難以穿透西班牙的防線，在進攻與防守端均陷入被動。

比賽前半段西班牙即展開猛烈攻勢。第11分鐘，Mikel Oyarzabal送出助攻，Lamine Yamal接應破門，西班牙先馳得點打破僵局。第21分鐘，Aymeric Laporte助攻，Oyarzabal門前起腳破網，擴大領先。第24分鐘，Dani Olmo再度穿針引線，Oyarzabal梅開二度，將比分改寫為3比0。第30分鐘，沙烏地阿拉伯Salem Al-Dawsari因犯規吞下黃牌。下半場第49分鐘，沙烏地阿拉伯Hassan Tambakti防守時不慎自擺烏龍，送給西班牙第4分。第60分鐘，沙烏地阿拉伯Mohamed Kanno亦因粗野防守吞下黃牌，隨後兩隊未再改寫比分，最終西班牙以4比0大勝。

此役過後，H組形勢逐漸明朗。西班牙目前以1勝1和、積分4分暫居小組首位，且保有一球未失的防守紀錄，晉級形勢極為樂觀。沙烏地阿拉伯目前戰績1和1負、積分1分，因淨勝球劣勢暫居分組墊底。同組的烏拉圭與維德角同積1分，沙烏地阿拉伯若欲保有晉級希望，下一輪分組賽勢必得全力爭勝。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 西班牙 沙烏地阿拉伯

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