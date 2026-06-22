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世足賽／無敵艦隊雪恥！上半場西班牙3比0領先沙烏地阿拉伯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
開賽10分鐘西班牙隊亞馬爾（Lamine Yamal）就率先攻入他們的第一顆進球。 路透社
開賽10分鐘西班牙隊亞馬爾（Lamine Yamal）就率先攻入他們的第一顆進球。 路透社

身為本屆美加墨世界盃冠軍熱門，「無敵艦隊」西班牙隊小組賽首戰卻被維德角隊意外0：0逼和，今天第二戰立刻拿沙烏地阿拉伯開刀，開賽才10分鐘超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）就率先破網，奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）更在3分鐘內連進兩球，讓西班牙半場就取得3：0絕對領先。

18歲的亞馬爾首戰替補上陣，今天先發出賽馬上建功，他接到奧亞爾薩巴爾助攻後巧妙從右路將球送進球門，個人第一顆世界盃進球出爐，也是西班牙本屆賽事第一記進球。

奧亞爾薩巴爾傳完助攻換自己當主角，第21分鐘在左側亂軍中補腳進球；第24分鐘換到球門右側，他左腳輕巧一踢，將奧爾默（Dani Olmo）頭錘送來的助攻送進門，讓西班牙取得3球領先。

根據統計，奧亞爾薩巴爾對上維德角時，上半場前30分鐘沒有任何觸球，今天光是前半小時就有1助攻和2顆進球，這也是他國際賽第26和27顆進球。

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