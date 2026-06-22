世足賽／溫達夫「工人」登世足 夢幻絕殺象牙海岸

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
德國隊溫達夫（右）關鍵射門，助隊提前晉級卅二強淘汰賽。美聯社
德國隊溫達夫（右）關鍵射門，助隊提前晉級卅二強淘汰賽。美聯社

廿九歲才首度登上世界盃舞台的德國替補前鋒溫達夫，首戰就有進球紀錄，昨天碰象牙海岸更成致勝英雄，「梅開二度」包括傷停補時的進球，助四屆冠軍以二比一「絕殺」象牙海岸，小組賽二連勝、提前晉級卅二強淘汰賽，寫下工人登上足壇最大舞台的勵志故事。

世界盃曾是溫達夫遙不可及的舞台，十四歲時他因身材太矮被德甲文達布萊梅隊拒絕，為了延續足球夢，他十七歲離家到德國第四級聯賽的哈費爾澤隊踢球，一周只有約台幣五千元收入，為維持生計必須到工廠打工。

一七九公分的溫達夫提到，當時他每天清晨四點就起床到工廠，操作雷射機器八小時，結束工作後去訓練到晚上八點回家；二○二○年他轉戰比利時乙級聯賽，助聖基萊錫隊升級成功，接續在頂級聯賽也有出色表現，讓他獲得轉會到英超布萊頓隊的機會，二○二五到二六球季在德甲斯圖加特隊他更狂進十九球，進球榜只遜於英國名將凱恩。

兩年前才入選國家隊，溫達夫目前十一場國際賽已攻進九球，世界盃頭兩戰都有進球是自二○○二年克洛澤後的德國第一人。

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