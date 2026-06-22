世足賽／日本「紀錄秀」 打開晉級道路

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
日本隊鎌田大地進球後比出「打電話」的慶祝手勢，是他對英超隊友的承諾。路透
日本隊鎌田大地進球後比出「打電話」的慶祝手勢，是他對英超隊友的承諾。路透

「藍武士」日本昨天在世界盃小組賽第二戰碰突尼西亞，正好是世界盃第一千場比賽，開賽僅四分鐘鎌田大地就幸運進球，締造日本在世界盃最快進球紀錄，上半場攻進日本第二球的上田綺世第八十三分鐘頭錘再破網，成為日本首位世界盃「梅開二度」的選手；最終日本以四比○大勝突尼西亞，隊史首度單場攻進四球，本屆勝場開張。

小組賽首戰，日本以二比二逼平強敵荷蘭，出現神奇進球的鎌田大地昨天先馳得點，這顆開賽第四分鐘的進球也有幸運成分，中村敬斗從左路將球傳向中路，球打到人在球門前的鎌田大地左後腳跟後直射球門，讓突尼西亞門將達門措手不及。

鎌田大地進球後開心比出「打電話」慶祝手勢，被球迷熱烈討論。賽後他解釋，動作來自和英超水晶宮隊友恩凱蒂亞的招牌，「我之前和他說過，如果世界盃進球，一定會做這個動作」。

上田綺世第卅一分鐘遠射破網，日本上半場二比○領先；伊東純也第六十九分鐘再補刀；第八十三分鐘，上田綺世巧妙頭錘再攻破球門，改寫隊史在世界盃單場最多進球，目前和荷蘭同以四分積分並列Ｆ組龍頭，取得晉級優勢。

日本小組最終戰將碰瑞典，若至少踢平，就能連三屆晉級淘汰賽。

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