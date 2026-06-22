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世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

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世足賽／全球經濟大補帖 帶動GDP成長450億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國銀行（BofA）預估，FIFA世足賽將使全球GDP增加450億美元，光是美國就將增長190億美元。 路透
美國銀行（BofA）預估，FIFA世足賽將使全球GDP增加450億美元，光是美國就將增長190億美元。 路透

分析師指出，2026美加墨世界盃足球賽不僅將成為主辦單位國際足總（FIFA）的巨大搖錢樹，也可望成為全球經濟的一大助力。

美國銀行（BofA）分析師預估，這場為期約一個月的盛事，將提振全球國內生產毛額（GDP）450億美元，光是美國GDP就將擴增190億美元。

Federated Hermes多重資產解決方案主管麥金泰爾表示，「從經濟學的角度來說，所有這些活動都是外加的」，「以這個邏輯來看，就像再次重現『泰勒絲效應』」。

麥金泰爾以這位美國流行樂天后舉辦巡迴演唱會和發行專輯帶來的經濟效益為例表示，「美國和鄰近國家將從當中賺到不少，但其帶來的效益十分廣泛，也將包含從機票、周邊商品到門票等」。不過，他可能還是遠遠低估世足賽的潛在經濟效應。

美銀分析師估計，世足賽將帶動美國消費者支出增長320億美元。相較下，日本野村控股2024年估計，泰勒絲「時代」巡迴演唱會第一波美國國內場，帶動的消費者支出成長為50億美元。

相較於巡迴演唱會在一座城市可能只會舉辦一或兩晚，世界盃比賽橫跨數周，吸引數百萬名球迷、贊助商、轉播人員、運動員和協力工作人員。光是紐約和紐澤西州，FIFA就預期世足賽將帶來33億美元的經濟效益，支撐哈德遜河兩岸2.6萬個工作機會。

同時，世足賽也將是一場大型媒體和博弈活動。巴隆周刊日前報導，今年世足賽可望成為史上最大投注活動。美國預測市場平台Polymarket數據顯示，截至19日止，線上預測市場用戶已在預測世足賽冠軍上，押注約27億美元。

根據市場投注狀況，最被看好奪冠的四支球隊為法國、西班牙、英格蘭，以及阿根廷。美國隊被看好度則只有2%。

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